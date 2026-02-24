Costa Crociere si conferma partner di rilievo del Festival di Sanremo, proponendo la ‘Crociera della Musica’ in concomitanza con la manifestazione. L’iniziativa prevede una serie di eventi e spettacoli a bordo della nave Costa Smeralda, con la partecipazione di Max Pezzali come ospite speciale. La nave, ormeggiata al largo di Sanremo, diventa così un palcoscenico alternativo per la musica e l’intrattenimento legati al Festival.

La ‘Crociera della Musica’: un programma ricco di appuntamenti

Durante la settimana del Festival, Costa Smeralda ospita numerosi eventi musicali e attività dedicate agli ospiti, offrendo un’esperienza immersiva che unisce la passione per la musica italiana al comfort di una crociera.

Max Pezzali, noto per la sua carriera solista e come ex membro degli 883, è tra i protagonisti principali degli spettacoli previsti a bordo. L’iniziativa mira a coinvolgere sia i passeggeri sia il pubblico collegato con Sanremo, rafforzando il legame tra la compagnia di navigazione e il mondo dello spettacolo.

Un’esperienza esclusiva tra musica e intrattenimento

La presenza della Costa Smeralda nelle acque di Sanremo rappresenta un elemento distintivo per il Festival, offrendo un’ulteriore piattaforma per artisti e ospiti. Gli eventi a bordo sono pensati per valorizzare la musica italiana e creare momenti di condivisione tra i partecipanti. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di Costa Crociere, che punta a promuovere la cultura e l’intrattenimento attraverso collaborazioni con grandi eventi nazionali.

Max Pezzali: un cantautore di successo

Max Pezzali è un cantautore italiano, divenuto celebre negli anni Novanta come voce degli 883. Dopo il successo con il gruppo, ha intrapreso una carriera solista, consolidando la sua presenza nel panorama musicale italiano con numerosi album e tour di successo. La sua partecipazione alla ‘Crociera della Musica’ conferma il suo ruolo di primo piano nella scena pop nazionale.