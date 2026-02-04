Michele Zarrillo inaugura un nuovo tour a partire dal 28 marzo, un progetto pensato per celebrare i trent’anni dalla pubblicazione dell’album "L’elefante e la farfalla". L'opera, edita nel 1994, segna uno dei capitoli più rilevanti nella carriera del cantautore romano. Il tour attraverserà le principali città italiane, in un percorso che fonde la memoria della musica d’autore con la contemporaneità delle sue produzioni più recenti.

La tournée italiana prenderà il via il 28 marzo dal Teatro Lirico di Milano. Il calendario prevede numerose tappe, tra cui Napoli (Teatro Augusteo, 4 aprile), Torino (Teatro Colosseo, 15 aprile), Firenze (Teatro Puccini, 18 aprile), Bari (Teatro Team, 20 aprile), Bologna (Europauditorium, 26 aprile) e Roma (Auditorium Parco della Musica, 3 maggio).

Durante i concerti, Zarrillo interpreterà i brani storici dell'album, come "Cinque giorni", "L’elefante e la farfalla" e "L'acrobata", affiancandoli a canzoni che hanno caratterizzato la sua intera carriera. L'artista ha dichiarato: "Sono felice di poter celebrare questo disco, che rappresenta un momento fondamentale della mia vita e della mia musica. In ogni tappa avrò modo di condividere emozioni e ricordi con il mio pubblico".

"L’elefante e la farfalla": un album simbolo della carriera di Zarrillo

Pubblicato nel 1994, "L’elefante e la farfalla" è il progetto discografico che ha sancito l'ingresso definitivo di Zarrillo nel panorama della musica italiana degli anni Novanta. La tracklist include brani resi celebri anche dalla partecipazione al Festival di Sanremo, come "Cinque giorni", tuttora uno dei suoi maggiori successi.

L'album è stato acclamato sia dal pubblico che dalla critica per la profondità dei testi e la forza melodica delle composizioni.

Il disco, prodotto con la collaborazione di Paolo Vallesi, con cui Zarrillo ha co-firmato alcuni brani, ha consacrato il cantautore tra i protagonisti della canzone d’autore italiana. Brani come "L’elefante e la farfalla", "Cinque giorni" e "L'acrobata" sono diventati pilastri del suo repertorio dal vivo, immancabilmente richiesti dal pubblico. Questo anniversario offre un'occasione speciale per ripercorrere la storia di questo lavoro, sia attraverso la dimensione live sia tramite la riscoperta del suo significato nella discografia dell'artista.

La carriera di Michele Zarrillo e il ritorno ai grandi teatri

Michele Zarrillo, nato a Roma nel 1957, ha iniziato la sua carriera negli anni Settanta con i Semiramis, band progressive romana. Dopo la svolta solista, ha raggiunto la notorietà partecipando al Festival di Sanremo nel 1982 e vincendo la sezione Nuove Proposte nel 1987 con "La notte dei pensieri". Con una discografia ricca di successi, Zarrillo è riconosciuto per la sua coerenza artistica e la capacità di rinnovarsi, rimanendo fedele all'impronta melodica della canzone italiana.

Il ritorno di Zarrillo sui più importanti palcoscenici italiani con un tour celebrativo segna un momento di particolare rilievo per gli appassionati della musica d’autore.

Potrebbero aggiungersi ulteriori date, dato il costante interesse del pubblico verso i suoi concerti. La scelta delle location teatrali mira a proporre uno spettacolo intimo e coinvolgente, valorizzando la dimensione della musica suonata e delle storie raccontate direttamente dall'autore. La presenza costante di Zarrillo nella scena musicale, unita alla capacità di rievocare i suoi momenti più significativi, conferma la sua centralità nel panorama italiano contemporaneo.