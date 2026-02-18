I Musei Reali di Torino hanno svelato il loro ambizioso programma culturale per il 2026. L’offerta prevede un calendario fitto di mostre di rilievo, collaborazioni internazionali e il completamento delle serre neoclassiche all’interno dei Giardini Reali. La direttrice Paola D’Agostino ha presentato le novità, evidenziando la centralità di progetti che abbracciano sia il patrimonio artistico che quello botanico.

Tra le iniziative spiccano esposizioni dedicate a figure come Leonardo, Margherita di Savoia e Jessica Lange, oltre a progetti dal respiro internazionale.

Il programma mira a consolidare i Musei Reali come un centro nevralgico per la ricerca, la produzione e lo scambio culturale, con un’enfasi particolare sulla valorizzazione degli spazi storici e sull’attrattività per un pubblico globale.

I giardini e le serre: nuovi spazi per la cultura

La riqualificazione delle serre storiche, che si estendono su tremila metri quadrati nei Giardini Reali, rappresenta uno dei pilastri del programma 2026. Queste strutture, risalenti all’Ottocento e recentemente restaurate, saranno destinate a ospitare esposizioni temporanee, laboratori didattici e installazioni incentrate sulla botanica, l’arte e la sostenibilità ambientale. L’intervento restituirà al pubblico uno spazio verde con una ricca diversità di piante, arricchendo significativamente l’esperienza di visita.

Il completamento delle serre è programmato per il corso del 2026, sebbene non siano state ancora definite date precise per l’inaugurazione. L’obiettivo è trasformare i Giardini Reali in un polo di attrazione per la comunità locale e internazionale, fondendo natura, arte e innovazione.

Un patrimonio storico e artistico nel cuore di Torino

I Musei Reali di Torino costituiscono uno dei complessi museali più significativi d’Italia, la cui storia attraversa dal periodo sabaudo fino ai giorni nostri. Situati nel centro della città, includono Palazzo Reale, l’Armeria Reale, la Galleria Sabauda, il Museo di Antichità e la Biblioteca Reale. Le loro collezioni spaziano dall’arte antica alla pittura rinascimentale e barocca, includendo preziose testimonianze dell’epoca risorgimentale.

La programmazione 2026 conferma la vocazione internazionale dei Musei Reali, attraverso eventi mirati, residenze d’artista, iniziative didattiche e attività dedicate alla valorizzazione del giardino storico. Con una media di ottocentomila visitatori annui, i Musei Reali si affermano come un punto di riferimento essenziale per il tessuto culturale torinese e nazionale. Il programma annunciato per il 2026 intende rafforzare questo ruolo attraverso nuove sinergie europee e spazi rinnovati per il pubblico.