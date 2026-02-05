Il Salone Internazionale del Restauro, dei Musei e delle Imprese Culturali si svolgerà nuovamente a Ferrara dal 12 al 14 maggio 2026. La città si conferma così un punto di riferimento per operatori, istituzioni e imprese del settore dei beni culturali e ambientali. La manifestazione, giunta alla sua trentunesima edizione, si terrà presso Ferrara Expo e vedrà la presenza di espositori italiani e internazionali, in rappresentanza dell’intera filiera dedicata al restauro e alla valorizzazione del patrimonio.

L’edizione 2026 riafferma la centralità del salone quale occasione di incontro, aggiornamento e riflessione sulle sfide del settore.

Gli organizzatori sottolineano come si tratti di “un’occasione per presentare le eccellenze e i risultati raggiunti nel settore della conservazione, della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, nonché per discutere le tematiche connesse alla sostenibilità e all’innovazione”. Negli spazi di Ferrara Expo si alterneranno mostre, convegni, workshop e incontri tecnici, coinvolgendo enti pubblici, istituzioni museali, aziende specializzate in restauro, università e centri di ricerca.

Il ruolo strategico del salone nella filiera culturale

Il Salone del Restauro si conferma un evento di rilievo nazionale e internazionale, anche grazie alla sua capacità di aggregare esperienze e professionalità diverse che gravitano intorno ai temi della conservazione, della gestione e della promozione del patrimonio storico-artistico e paesaggistico.

L’apertura alla partecipazione internazionale permette un confronto diretto con realtà d’eccellenza, facilitando la circolazione di buone pratiche e nuovi orizzonti tecnologici.

Le iniziative in programma si rivolgono a una platea ampia e diversificata, con particolare attenzione agli operatori impegnati nella gestione dei beni culturali e ambientali in Italia e all’estero. Il salone punta inoltre a rafforzare il dialogo tra pubblico e privato, favorendo collaborazioni che abbiano un impatto concreto sulla tutela e la fruizione del patrimonio.

Ferrara Expo e la tradizione del restauro

Ferrara Expo ospita dal 1994 la manifestazione, cresciuta progressivamente fino a diventare tra gli appuntamenti più importanti a livello europeo nel settore restauro.

L’area espositiva di Ferrara, situata in una città che fa parte del patrimonio mondiale UNESCO, offre uno spazio di incontro operativo e simbolico per i temi della conservazione. Negli anni, il Salone ha saputo consolidare la propria funzione di piattaforma per l’aggiornamento professionale, la presentazione di casi studio e la promozione di progetti innovativi.

La città di Ferrara, con il suo centro storico e le numerose istituzioni museali, rappresenta un contesto ideale per ospitare questo tipo di evento. Oltre alla manifestazione, Ferrara si distingue per una vivace vita culturale, con numerose mostre temporanee, restauri in corso e progetti di valorizzazione del patrimonio pubblico e privato.