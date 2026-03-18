Ancona si è aggiudicata il titolo di Capitale italiana della Cultura con il dossier “Ancona. Questo adesso”. L'annuncio del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, conferma un contributo di 1 milione di euro per la realizzazione del progetto culturale.

Il titolo offre ad Ancona un'occasione di rilancio e promozione, valorizzando risorse artistiche, storiche e paesaggistiche. Il dossier propone un programma culturale innovativo e inclusivo, incentrato sull'identità locale e il coinvolgimento di istituzioni, associazioni e cittadini. La commissione nazionale ha giudicato il progetto meritevole.

Dossier “Ancona. Questo adesso”

Il progetto si basa su iniziative come eventi artistici, mostre, valorizzazione del patrimonio locale, innovazione sociale e partecipazione comunitaria. Il dossier evidenzia la centralità di Ancona come snodo culturale, con storia millenaria, beni monumentali e vocazione di porta sull'Adriatico. Il titolo genererà ricadute positive in termini di visibilità, turismo e nuove opportunità di dialogo culturale.

L'assegnazione si inserisce nella continuità delle edizioni precedenti, dove la Capitale italiana della Cultura è stata strumento di promozione e innovazione per molte città. Il ministro Alessandro Giuli ha sottolineato come il titolo sia anche “una responsabilità da condividere con tutta la comunità”, richiedendo un impegno sinergico tra pubblico e privato per concretizzare le sue potenzialità.

Sviluppo culturale e impatto territoriale

La storia di Ancona, città portuale di origine greca con la Cattedrale di San Ciriaco, l'Arco di Traiano e il Museo Archeologico Nazionale delle Marche, offre una solida base per iniziative culturali. Il programma mira a coinvolgere i principali luoghi identitari – porto, musei, piazze – valorizzando le eccellenze locali artistiche e sociali.

Il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028 offre ad Ancona l'opportunità di avviare progetti di valorizzazione e promozione coinvolgendo cittadini, associazioni, istituzioni locali e partner nazionali. Ciò genererà effetti positivi sull'economia urbana e regionale, favorendo l'attrazione di visitatori e operatori culturali e rafforzando il ruolo di Ancona come nodo culturale strategico nell'area adriatica.