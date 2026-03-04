Alberto Barbera è stato confermato alla direzione artistica del Settore Cinema della Biennale di Venezia anche per gli anni 2027 e 2028. La decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione della Biennale, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, riconoscendo i significativi risultati ottenuti da Barbera. Tra questi, la riconosciuta qualità delle selezioni, la scoperta e il lancio internazionale di nuovi talenti, la diffusione e la crescita della cultura cinematografica e l’ampliamento del pubblico. Il suo mandato, deliberato nel 2024, era previsto in scadenza dopo l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, in programma dal 2 al 12 settembre 2026.

Un percorso consolidato alla guida della Mostra

Alberto Barbera guida il Settore Cinema della Biennale dal 2012, in modo ininterrotto. In precedenza, aveva già ricoperto lo stesso ruolo tra il 1998 e il 2001. Con questa nuova conferma, Barbera resterà alla guida della Mostra per un totale di vent’anni, un traguardo che lo renderà il direttore più longevo nella storia del festival. Supererà così il precedente record di otto anni detenuto da Marco Müller.

Riconoscimenti e carriera

Nel corso della sua prolifica carriera, Barbera ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Nel 2022, gli è stato tributato un Tributo speciale ai Gotham Awards di New York. Nel 2021, ha ricevuto l’International Achievement in Film Award dalla rivista Variety, che lo ha anche inserito tra le 500 personalità più influenti dell’industria dello spettacolo.

Dal 2020, è membro dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Nel 2000, la Repubblica Francese lo ha insignito del titolo di Chevalier des Arts et des Lettres. Laureato in Lettere Moderne all’Università di Torino, ha in precedenza diretto il Torino Film Festival, il Museo Nazionale del Cinema di Torino e ha collaborato con numerose testate e programmi culturali.

Con questa proroga, la Biennale di Venezia conferma la propria fiducia nell’approccio e nella visione di Alberto Barbera per il futuro della Mostra del Cinema.