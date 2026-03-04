Domenico Muti, manager culturale e figlio del maestro Riccardo Muti, ha comunicato la sua decisione di recedere con effetto immediato dal ruolo di consulente per le tournée internazionali del Teatro La Fenice di Venezia. In una lettera inviata al sovrintendente Nicola Colabianchi, Muti ha spiegato che “il clima che è stato creato non mi permette di portare avanti con serenità il mio incarico”. Ha inoltre rinunciato ai compensi già maturati ma non ancora richiesti né percepiti.

Le motivazioni della rinuncia

La decisione di Muti è maturata in seguito alle critiche mosse dai sindacati, che avevano denunciato “opacità” nelle consulenze esterne della Fondazione.

Il contratto, stipulato per un periodo di tre anni (dal 3 novembre 2025 al 2 novembre 2028), prevedeva un compenso annuo di 30.000 euro. Muti ha ringraziato Colabianchi per l’opportunità, sottolineando il suo entusiasmo iniziale e la volontà di valorizzare la storia del teatro e le sue maestranze.

Reazioni e contesto

Il sovrintendente Colabianchi ha espresso “profondo sentimento di amarezza” per l’interruzione di una collaborazione che, a suo dire, stava producendo risultati di rilievo sul piano internazionale. Ha ricordato che erano in corso progetti per tournée in Cina, Giappone, Emirati Arabi Uniti e Germania per il 2027 e 2028, e ha auspicato che Muti possa riconsiderare la sua decisione.

Marco Trentin, orchestrale e sindacalista della Fials, ha commentato che la vicenda evidenzia l’importanza della trasparenza e del confronto nelle scelte gestionali, precisando che i sindacati non avevano alcuna ostilità personale nei confronti di Muti, ma avevano chiesto chiarimenti sulle consulenze esterne.

Un caso che prosegue da settembre

La rinuncia di Muti rappresenta l’ultimo sviluppo del cosiddetto “caso Fenice”, iniziato lo scorso settembre con la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale a partire dall’ottobre 2026, scelta contestata dall’orchestra per mancanza di trasparenza e adeguato curriculum. La situazione resta sotto osservazione.