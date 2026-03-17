Il 18 marzo 2026, Bologna ospiterà un concerto pianistico di rilievo, parte della stagione “Conoscere la Musica”. I protagonisti saranno i pianisti Zeynep Ucbasaran (turca) e Peter Maté (ungherese). L'evento si terrà all'Oratorio San Filippo Neri, noto spazio concertistico, dove il duo proporrà un programma dedicato ai grandi classici.

La rassegna “Conoscere la Musica” offre approfondimento e conoscenza della musica classica in chiave divulgativa, favorendo il dialogo tra pubblico e artisti internazionali. Il concerto del 18 marzo rientra nella stagione 2026, che accoglie interpreti globali.

Ogni appuntamento è arricchito da introduzioni e dialoghi per guidare l’ascolto e promuovere la cultura musicale.

L'Oratorio San Filippo Neri: cuore della musica a Bologna

L'Oratorio San Filippo Neri, in via Manzoni nel centro di Bologna, è uno spazio recuperato e restaurato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, sede di eventi musicali e culturali. Con la sua acustica particolare e il legame con il patrimonio settecentesco bolognese, è un punto di riferimento per la musica da camera. La sua atmosfera valorizza i concerti dell’associazione “Conoscere la Musica”, attiva dal 1993 nella diffusione della cultura musicale.

L’associazione “Conoscere la Musica”, con artisti internazionali come Ucbasaran e Maté, propone appuntamenti di qualità, arricchendo Bologna con talenti e repertori meno tradizionali.

L'edizione attuale include laboratori, incontri e attività per giovani e studenti, confermando la sua vocazione didattica e divulgativa.

I protagonisti: Zeynep Ucbasaran e Peter Maté

Zeynep Ucbasaran, pianista turca affermata, si è formata in istituti internazionali e vanta intensa attività concertistica in Europa e negli Stati Uniti. Peter Maté, pianista ungherese, ha una carriera tra recital solistici, musica da camera e collaborazioni con orchestre e festival di rilievo internazionale. Entrambi sono riconosciuti per la loro sensibilità interpretativa e la capacità di coinvolgere il pubblico con programmi ricercati.

Il programma del concerto del 18 marzo valorizza i capolavori del repertorio classico.

L'iniziativa favorisce la conoscenza e l’ascolto consapevole, offrendo al pubblico di Bologna l'opportunità di incontrare dal vivo artisti internazionali in un luogo suggestivo come l’Oratorio San Filippo Neri.