Il 10 marzo 2026, nelle librerie Feltrinelli e online, prende il via il progetto “Gli irrinunciabili”. L’iniziativa invita dieci figure di spicco della scena culturale contemporanea a condividere i libri che hanno profondamente influenzato il loro percorso di lettori e contribuito a plasmare il loro immaginario. Ogni protagonista presenterà una selezione di dieci titoli ritenuti imprescindibili.

Queste scelte, presentate mese dopo mese, daranno vita a una biblioteca ideale che, a partire da dicembre 2026, disporrà di uno spazio dedicato all’interno delle librerie.

La prima protagonista di questo ciclo mensile è Chiara Gamberale, autrice riconosciuta nel panorama della narrativa italiana contemporanea, vincitrice del Premio Campiello Opera Prima nel 2002 con il suo romanzo Una vita sottile. Gamberale è anche ideatrice e direttrice del festival Procida Racconta e della scuola di orientamento creativo CreaVità. Recentemente ha pubblicato Una passione sinistra per Feltrinelli.

Le voci che compongono la biblioteca ideale

Il progetto “Gli irrinunciabili” vedrà la partecipazione di personalità di rilievo quali Madame, la più giovane artista ad aver vinto due Targhe Tenco; Maurizio De Giovanni, celebre autore delle serie dedicate al commissario Ricciardi e ai Bastardi di Pizzofalcone; Andrea Bajani, vincitore del Premio Strega 2025 con L’anniversario; Jeffery Deaver, maestro del genere thriller, i cui libri sono tradotti in oltre 150 Paesi; Felicia Kingsley, autrice di successi con oltre un milione di copie vendute; Alessandro Baricco, fondatore della Scuola Holden; Eshkol Nevo, scrittore tradotto in 14 lingue; Antonio Scurati, autore della trilogia iniziata con Il figlio del secolo; e Francesco Piccolo, vincitore del Premio Strega 2014.

Feltrinelli e la promozione della lettura

L’iniziativa “Gli irrinunciabili” trova spazio nelle librerie Feltrinelli, una rete culturale con una lunga storia che risale alla fondazione della casa editrice da parte di Giangiacomo Feltrinelli. Il gruppo ha costantemente sostenuto progetti culturali innovativi, promuovendo l’editoria e la lettura attraverso eventi, festival, scuole di formazione e iniziative educative distribuite sul territorio.

Fin dalla sua nascita, Feltrinelli ha affiancato alla sua attività editoriale progetti volti alla valorizzazione della lettura, dell’educazione civica e della partecipazione culturale. Programmi come “Feltrinelli per la Scuola” e le attività formative organizzate nelle librerie favoriscono il dialogo tra autori, lettori e istituzioni, consolidando il ruolo del brand come piattaforma culturale.

Chiara Gamberale: un percorso tra scrittura e immaginario

Nata nel 1977, Chiara Gamberale si è laureata in DAMS all’Università di Bologna. È autrice di numerosi romanzi, tra cui Una vita sottile (1999) e La zona cieca, che le è valso il Premio Campiello Giuria dei letterati. Ha inoltre condotto programmi radiofonici e televisivi, come Io, Chiara e l’Oscuro su Rai Radio Due. Collabora con importanti testate giornalistiche e riviste, tra cui La Stampa, Vanity Fair, IO Donna e Corriere della Sera.

La sua partecipazione al progetto Feltrinelli arricchisce ulteriormente il valore culturale dell’iniziativa. In qualità di lettrice e narratrice, Gamberale svelerà i dieci testi che considera fondamentali per la costruzione del proprio immaginario, offrendo così preziosi spunti di lettura e riflessione ai frequentatori delle librerie e al pubblico online.