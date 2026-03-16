Dal 17 marzo al 10 maggio 2026, la Galleria Borghese di Roma ospita due mostre dossier dedicate a figure artistiche di grande rilievo, seppur meno note al grande pubblico: Giovan Francesco Penni, stretto collaboratore di Raffaello, e Marcello Provenzale, maestro dell'arte musiva barocca. Queste esposizioni offrono ai visitatori l'opportunità di esplorare capitoli cruciali della storia della collezione Borghese, mettendo in luce opere e personalità che hanno contribuito a definire la raccolta originariamente voluta dal cardinale Scipione Borghese, oggi considerata un punto di riferimento dell'arte barocca europea.

La rassegna "Ritorno alla Galleria Borghese. Giovan Francesco Penni e la bottega di Raffaello", curata da Lucia Calzona, si sviluppa attorno all'acquisizione dell'opera Allegoria della Buona Speranza. Acquistata all'asta il 14 maggio 2025, questa tela è esposta accanto all'Allegoria della Carità, proveniente da una collezione privata, e al tondo Adorazione del Bambino con San Giuseppe e San Giovannino dall’Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni, una delle rare opere attribuite con certezza a Penni. Tali lavori non solo valorizzano la figura di Penni, centrale nella bottega di Raffaello ma a lungo rimasta in ombra, ma contribuiscono anche a una più completa comprensione delle attribuzioni e delle dinamiche collezionistiche della Galleria.

Marcello Provenzale e il mosaico barocco romano

La seconda esposizione, "Marcello Provenzale da Cento. Un genio del mosaico barocco nella Roma dei Borghese", pone l'attenzione su un artista che ebbe un ruolo fondamentale nella rinascita del mosaico a Roma tra il Cinquecento e il Seicento, durante il pontificato di Paolo V. La Galleria Borghese custodisce tre sue opere significative. L'allestimento prevede inoltre uno scambio culturale: alcune opere di Provenzale saranno trasferite, in una fase successiva, presso la Pinacoteca civica di Cento. Qui saranno esposte dal 2 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027, in concomitanza con il 450° anniversario della nascita dell’artista. Provenzale, pioniere della tecnica del mosaico filato e consulente per gli acquisti della collezione Borghese, oltre che committente per il celebre Guercino, si afferma come figura chiave nella trasformazione del mosaico in un linguaggio artistico moderno, profondamente radicato nel clima culturale della Controriforma.

La Galleria Borghese: storia e valorizzazione

Le due mostre rappresentano un'occasione significativa per approfondire la storia della Galleria Borghese e le sue strategie di acquisizione, conservazione e valorizzazione del patrimonio. La scelta di dedicare mostre dossier a personalità come Penni e Provenzale si inserisce in un rigoroso progetto di ricostruzione dell'identità storica della galleria. L'obiettivo è restituire al pubblico l'aspetto originario delle proprie collezioni e sottolineare la vitalità artistica della Roma borghesiana, un vero crocevia di innovazioni durante la stagione barocca. La Galleria, ospitata nello storico edificio immerso nei giardini di Villa Borghese, si conferma un punto di riferimento per la conoscenza delle arti figurative del XVII secolo, distinguendosi per la sua capacità di unire ricerca scientifica, tutela e divulgazione.

La collaborazione con la Pinacoteca civica "il Guercino" di Cento arricchisce ulteriormente il progetto espositivo, promuovendo scambi e confronto tra istituzioni impegnate nella riscoperta dei protagonisti dell’arte italiana. In un contesto in cui non godono di ampia notorietà tra il grande pubblico, sia Penni sia Provenzale trovano, attraverso queste iniziative, una riscoperta critica che contribuisce a ridefinire il valore e il ruolo dei collaboratori silenziosi ma decisivi della grande stagione artistica italiana. Le esposizioni offrono, dunque, ai visitatori nuovi elementi per comprendere la complessità e la ricchezza della Galleria Borghese e del suo straordinario patrimonio.