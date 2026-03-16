Il produttore discografico Juli, pseudonimo di Julien Boverod, si prepara a lanciare il suo nuovo singolo intitolato "Quelli come me", frutto di una inedita collaborazione con l'artista Coez. Il brano sarà disponibile in radio e su tutte le principali piattaforme digitali a partire dal 20 marzo. Con un curriculum che vanta 33 dischi di platino, 28 dischi d'oro e un totale che supera il miliardo di stream globali, Juli si conferma una delle figure più influenti e di successo della scena musicale italiana contemporanea.

"Quelli come me" segna la prima volta che Juli e Coez uniscono le forze artistiche.

Il pezzo è descritto come una creazione spontanea, nata da un approccio essenziale, con la sola combinazione di chitarra e voce. Juli ha condiviso dettagli sul processo creativo: “Questo è un brano che nasce dopo due giorni di studio. Il ricordo più bello è stato che dopo averlo scritto siamo andati a cena anche con altri amici e con un giro in macchina ce lo siamo goduto al massimo allo stereo. Tutto il pezzo è un 'sono come te e tu sei come me', un tu che si riferisce ad un'altra persona ma che in realtà parla anche a sé stessi”.

Juli: un percorso costellato di successi e collaborazioni

Nato ad Aosta nel 1998 e cresciuto artisticamente a Torino, Juli è un produttore, autore e musicista che ha saputo imporsi fin da giovanissimo nel panorama musicale nazionale.

Le sue produzioni e composizioni gli hanno valso numerose certificazioni d'oro e di platino. Dal 2018, ha avviato importanti collaborazioni con artisti del calibro di Shade, Boro Boro e Oliver Green, per poi estendere il suo raggio d'azione a nomi come Mambolosco, Fred De Palma, Alfa, Dargen D’Amico e Baby K. A partire dalla fine del 2020, ha instaurato una stretta collaborazione con Olly. L'uscita di questo nuovo singolo con Coez giunge a due anni di distanza dal successo di "Ho voglia di te", brano realizzato con Emma e Olly, consolidando ulteriormente la sua ascesa nella musica italiana.

Stile inconfondibile e prospettive future

La cifra stilistica di Juli è ormai riconosciuta come una delle più distintive nella produzione musicale italiana recente.

Il produttore si caratterizza per la sua abilità nel fondere elementi semplici, come la chitarra e la voce, per creare un risultato delicato ma al contempo capace di generare profondi contrasti emotivi attraverso il testo, come dimostra anche "Quelli come me". L'ottima accoglienza riservata dal pubblico e dalla critica ai suoi lavori precedenti, attestata dai numerosi dischi di platino, d'oro e dagli elevati numeri di stream, preannuncia un grande interesse per questa nuova pubblicazione. Il brano assume un significato particolare anche per il suo valore di inedito sodalizio d'autore con Coez.

Il percorso di Juli rappresenta un esempio di successo nell'industria musicale italiana, alimentato sia dalla versatilità delle sue produzioni sia dalla sua capacità di interagire con artisti di diverse generazioni e stili.

La vivace scena torinese, da cui Juli proviene, continua così a esprimere nuovi talenti e a rinnovarsi attraverso collaborazioni che riscuotono ampio consenso. Il nuovo singolo si inserisce in un contesto dove la contaminazione tra generi e la sperimentazione rimangono elementi cruciali per l'affermazione di produttori e artisti nel panorama musicale italiano.