Harry Styles, ex membro della band One Direction, ha conquistato la prima posizione nella classifica settimanale degli album più venduti in Italia, secondo le rilevazioni Fimi-Gfk. Il nuovo lavoro discografico intitolato 'Harry’s House' ha raggiunto la vetta sia tra gli album che tra i vinili. Questo successo segue quello del precedente 'Fine Line', premiato con un doppio disco di platino nel paese e rimasto tra i primi cento dischi di Fimi-Gfk per cento settimane consecutive.

A seguire, al secondo posto, si è posizionato Ghali con il nuovo album 'Sensazione Ultra', il suo terzo progetto di inediti.

Quest'ultimo unisce sonorità pop, rap, influenze degli anni Ottanta e timbri arabeggianti, offrendo una miscela di lingue che spaziano dall’italiano, al francese, fino all’arabo.

Il rapper milanese Lazza rimane stabile sul podio ma perde una posizione: il suo 'Sirio', che include collaborazioni con artisti come Geolier, Noyz Narcos, French Montana, Tory Lanez e Sfera Ebbasta, resta terzo. Subito dopo, Gemitaiz con 'Eclissi' scende dalla vetta al quarto posto. Rkomi, recentemente annunciato come quarto giudice della prossima edizione di X Factor, si mantiene in quinta posizione con 'Taxi Driver'. Seguono Blanco in sesta posizione con 'Blu celeste', Irama al settimo posto con 'Il giorno in cui ho smesso di pensare', Fabri Fibra ottavo con 'Caos', Sangiovanni nono con 'Cadere Volare' e, a chiudere la top ten, Marracash con 'Noi, Loro, Gli altri'.

Il successo di Harry Styles in Italia

Harry Styles, nato nel 1994 nel Regno Unito, si è imposto nel panorama musicale mondiale come membro della band One Direction, tra i gruppi pop di maggior successo a livello internazionale nel decennio passato. Dal suo esordio come solista, Styles ha saputo evolvere il proprio stile sperimentando diverse influenze musicali, dal pop tradizionale al rock. Questo percorso lo ha portato a conquistare anche la scena italiana, come dimostra il successo di 'Fine Line', certificato doppio platino in Italia e rimasto stabilmente competitivo nelle classifiche settimanali per due anni consecutivi. Il nuovo progetto, 'Harry’s House', prosegue su questa linea di evoluzione musicale e di popolarità trasversale tra pubblico giovane e adulto.

La classifica Fimi-Gfk e i protagonisti

La Fimi-Gfk rappresenta il punto di riferimento per le classifiche di vendita musicali in Italia, basandosi sui dati ufficiali raccolti da punti vendita fisici e digitali. Ogni settimana monitora le tendenze di acquisto e ascolto del mercato musicale. In questa settimana, la graduatoria si caratterizza per la forte presenza di artisti italiani. Ghali si conferma una delle voci più rappresentative delle nuove contaminazioni tra pop e rap, mentre Lazza mantiene una posizione dominante grazie a un album ricco di collaborazioni con importanti artisti della scena nazionale e internazionale. Le presenze stabili di Blanco, Irama, Fabri Fibra, Sangiovanni e Marracash testimoniano la vitalità del panorama musicale italiano.

Rkomi, oltre all’attività musicale, è stato anche scelto come giudice per la prossima edizione di una delle più seguite trasmissioni di talento in Italia, X Factor, evidenziando la trasversalità delle sue competenze nel settore musicale.