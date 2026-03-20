Il mondo del rock è in apprensione per le condizioni di Stevie Young, chitarrista della leggendaria rock band australiana AC/DC, ricoverato in una clinica privata di Buenos Aires. La notizia, diffusa il 19 marzo 2026, ha suscitato immediata preoccupazione tra i fan alla vigilia di un attesissimo concerto nello storico stadio Monumental di River Plate, una delle tappe più importanti del loro tour sudamericano.

Il musicista, parte integrante della formazione degli AC/DC dal 2014, è stato sottoposto a cure mediche intensive a seguito di un malessere improvviso insorto nelle ore precedenti all'evento.

Sebbene le sue condizioni siano costantemente monitorate dallo staff sanitario locale e non risultino gravi, Stevie Young resta al momento sotto osservazione. Questa situazione ha generato interrogativi sullo svolgimento del concerto previsto, che avrebbe dovuto animare uno degli impianti simbolo della capitale argentina, capace di accogliere fino a settantamila spettatori.

Lo Stadio Monumental di River Plate: un'icona della musica e dello sport

Lo stadio Monumental di River Plate, designato come sede del concerto degli AC/DC, si conferma come uno dei principali poli musicali e sportivi di tutta l'America Latina. Edificato nel 1938 e successivamente oggetto di ampliamenti, questo impianto ha ospitato alcune tra le più significative esibizioni live di artisti di fama mondiale, da icone come i Rolling Stones a superstar come Madonna.

Con la sua imponente capienza di circa settantamila posti, lo stadio rappresenta una delle mete predilette per gli eventi di grande richiamo internazionale ed è un autentico simbolo della città di Buenos Aires nel panorama culturale globale.

AC/DC: la leggenda del rock continua a vivere

Gli AC/DC sono universalmente riconosciuti come tra i gruppi più influenti e longevi nella storia del rock, con un impressionante record di oltre duecento milioni di dischi venduti in tutto il mondo. La formazione, che ha preso vita a Sydney nel lontano 1973, è celebre per i suoi concerti dal vivo indimenticabili, sempre carichi di energia e caratterizzati dalla presenza scenica inconfondibile di Angus Young, riconoscibile per la sua iconica uniforme da scolaretto.

Tra i loro album più noti figurano capolavori come "High Voltage", "Back in Black" e "Highway to Hell", pietre miliari che hanno definito generazioni di appassionati. L'enorme attesa per il concerto argentino sottolinea ancora una volta la duratura notorietà della band e il suo profondo legame storico con il pubblico sudamericano, che li segue con passione da decenni.

Al momento, non sono state rilasciate ulteriori comunicazioni ufficiali riguardo a una possibile data di dimissione per Stevie Young o sullo stato effettivo dello svolgimento del concerto a Buenos Aires. Si attendono eventuali aggiornamenti che saranno diffusi dallo staff della band nelle prossime ore, mantenendo alta l'attenzione dei fan e degli addetti ai lavori.