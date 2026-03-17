Sono in corso a Roma le riprese di Se ami qualcuno dillo, film che segna l’esordio alla regia di Marco Bonini, già affermato attore e autore. La pellicola è liberamente ispirata all’omonimo romanzo edito da Longanesi, scritto dallo stesso Bonini, il quale firma anche la sceneggiatura insieme a Francesco Bruni.

Il progetto vanta un cast di primo piano: Edoardo Leo, Claudia Gerini e Giovanna Mezzogiorno ricoprono i ruoli principali. Completano il gruppo di interpreti Thomas Trabacchi, Biagio Venditti, Daniela Virgilio e Pietro De Silva. La produzione è curata da Noname Entertainment, Alea Film e Vision Distribution, con la collaborazione di Sky.

La distribuzione italiana e internazionale sarà gestita da Vision Distribution.

Le riprese, iniziate il 23 febbraio 2026 e con conclusione prevista per il 27 marzo 2026, avranno una durata complessiva di cinque settimane. La lavorazione, che si svolge interamente sul territorio di Roma, impegna circa 30 giorni e coinvolge una troupe di circa 60 professionisti locali.

La trama, diffusa in una nota ufficiale, narra la vicenda di Sergio (interpretato da Edoardo Leo) che, colto in flagrante durante un tradimento, subisce un malore e cade in coma. Nella sala d’attesa si ritrovano tre figure centrali della sua vita, animate da sentimenti complessi: la compagna Gabriella (Claudia Gerini), l’ex moglie Alba (Giovanna Mezzogiorno) e il figlio Giulio (Biagio Venditti).

Al risveglio, Sergio si presenta come un bambino nel corpo di un adulto, costretto a reimparare ogni cosa da capo. Questa seconda, improbabile infanzia lo trasforma da uomo prepotente e anaffettivo in un buffo eroe tragicomico, che scopre finalmente come voler bene alla sua complicata famiglia allargata.

Il percorso artistico di Marco Bonini: attore, sceneggiatore e produttore

Marco Bonini, dopo una riconosciuta carriera come attore, ha consolidato la sua presenza nel panorama cinematografico anche come sceneggiatore e produttore. Nel 2007, ha realizzato il film Billo – Il Grand Dakhaar, ricoprendo il triplice ruolo di attore, sceneggiatore e co-produttore. L’opera ha ottenuto cinque premi internazionali, tra cui il riconoscimento per il Miglior Film al Temecula Valley International Film Festival e al Festival du Film Italien de Villerupt.

Il suo talento nella scrittura è stato ulteriormente confermato nel 2015, con una candidatura ai David di Donatello per la Miglior Sceneggiatura per il film Noi e la Giulia. Questi successi sottolineano la sua versatilità e il valore del suo contributo artistico.

Roma: polo strategico per la produzione cinematografica

La scelta di ambientare e realizzare l’intera produzione di Se ami qualcuno dillo a Roma evidenzia il forte legame con il territorio e rappresenta un’importante opportunità per i professionisti locali. La troupe di circa 60 persone testimonia l’impatto significativo del progetto non solo dal punto di vista artistico ma anche per l’indotto economico generato nella capitale. La città si conferma così un polo strategico e vitale per la produzione cinematografica italiana, valorizzando le maestranze e i professionisti del settore.

L’iniziativa, guidata da No Name Entertainment con Alea Film e Vision Distribution, si inserisce nel panorama delle opere che contribuiscono al rinnovamento dell’audiovisivo nazionale, puntando a una strategia integrata di distribuzione internazionale.