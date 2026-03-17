Il 17 marzo 2026 è scomparso a novantasette anni Len Deighton, scrittore britannico e figura chiave della spy story del Novecento. Il suo agente letterario ne ha annunciato la scomparsa, ricordandolo come uno dei maggiori autori del genere. Deighton è celebre per aver creato l'anti-James Bond: un agente segreto della classe operaia, lontano dal glamour di Bond. La sua celebre saga spionistica iniziò nel 1962 con ‘The Ipcress File’, dove la spia protagonista rimase anonima nei primi quattro volumi. Solo la trasposizione cinematografica lo ribattezzò Harry Palmer, interpretato con grande successo dal giovane Michael Caine.

Palmer si affermò come una risposta popolare e autentica, distinguendosi non solo da Bond, ma anche dalla spia gentiluomo George Smiley, creazione di John Le Carré.

Un innovatore schivo e il suo impatto

Nato nel Regno Unito, Deighton visse lontano dai riflettori, rilasciando raramente interviste. La sua carriera, lunga oltre cinquant'anni, vide milioni di copie vendute e traduzioni in venti lingue. Deighton introdusse un realismo psicologico e sociale nel romanzo di spionaggio, esplorando la realtà delle classi popolari britanniche del dopoguerra. Il suo stile asciutto e la capacità di narrare tensioni interne lo resero una voce originale e influente.

L'impatto di Harry Palmer fu amplificato dal successo cinematografico: la trasposizione de ‘The Ipcress File’ presentò un agente occhialuto, come Deighton, impegnato in operazioni spesso poco spettacolari, ma realistiche.

Questa rottura con i cliché tradizionali segnò un punto di svolta nel genere.

Un'eredità tra letteratura e arte

Oltre a Harry Palmer, Deighton esplorò altri generi letterari, sempre con profondità psicologica e attenzione ai dettagli. Un aspetto meno noto fu il suo talento come illustratore: realizzò la copertina per la prima edizione britannica di ‘On the Road’ di Jack Kerouac nel 1957. Questa poliedricità completò il profilo di uno scrittore versatile.

La sua scomparsa lascia un vuoto significativo. Il suo contributo ruppe con i modelli classici, inaugurando una nuova stagione che catturò la tensione sociale e l'ironia della realtà britannica. Deighton resta una figura centrale per la letteratura poliziesca e di spionaggio contemporanea.