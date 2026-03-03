Il 5 marzo, presso la Sala Mariele Ventre di Palazzo Monsignani a Imola, si terrà un concerto del giovane pianista olandese Nikola Meeuwsen. Vincitore del primo premio al Concorso pianistico internazionale Regina Elisabetta di Bruxelles nel 2025, Meeuwsen rappresenta un appuntamento di grande rilievo nella rassegna dei Concerti dell’Accademia internazionale “Incontri col Maestro”. L'evento è in programma alle ore 20.45.

Nato nel 2002, Meeuwsen è stato acclamato dalla critica per la sua “ricchezza timbrica, la visione artistica coinvolgente e uno stile personale capace di coniugare potenza e poesia”.

Il pianista trae ispirazione dai grandi maestri del romanticismo, tra cui Vladimir Horowitz, Alfred Cortot, Jasha Heifetz, Georges Cziffra, Sergej Rachmaninov e Glenn Gould. Dal 2014, studia con Enrico Pace all’Accademia Pianistica di Imola.

Il programma della serata attraverserà due secoli e mezzo di storia musicale. Si aprirà con la Sonata K 282 di Wolfgang Amadeus Mozart (1774), per proseguire con la Sonata n. 2 op. 61 di Dmitrij Shostakovich (1943), composta durante l’assedio di Leningrado. Nella seconda parte, Meeuwsen eseguirà le Variations sérieuses op. 54 di Felix Mendelssohn (1841), il Poème op. 32 n. 2 di Aleksandr Skrjabin (1903), e concluderà con il Carnaval op. 9 di Robert Schumann (1835).

Angela Maria Gidaro, sovrintendente dell’Accademia imolese, ha dichiarato: “Vedere un giovane musicista cresciuto a Imola affermarsi ai massimi livelli internazionali significa rendere visibile il senso del nostro lavoro quotidiano: accompagnare il talento verso una maturità artistica autentica e consapevole. Il percorso di Nikola Meeuwsen conferma il ruolo dell’Accademia di Imola come luogo di altissima formazione capace di dialogare stabilmente con i grandi circuiti internazionali”. Questo concerto, arricchito da tali riferimenti, ribadisce il legame tra la formazione imolese e la scena musicale mondiale.

La rassegna e il contesto formativo imolese

L’Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola si conferma un’istituzione musicale di riferimento, impegnata nella formazione di giovani talenti come Nikola Meeuwsen sin dal 2014.

L’Accademia è rinomata per offrire un palcoscenico a studenti che si distinguono in concorsi e concerti internazionali, garantendo loro una preparazione pianistica e concertistica di altissimo livello.

Lo studio con Enrico Pace, unito alla storica tradizione imolese, ha consentito a Meeuwsen di sviluppare una personalità musicale matura fin da giovanissimo. Il suo successo al prestigioso Concorso Regina Elisabetta nel 2025 sancisce il proficuo legame tra l’istituzione formativa e una carriera artistica di risonanza mondiale.

Il repertorio in programma

Il programma proposto da Meeuwsen offre un affascinante percorso cronologico tra il XVIII e il XX secolo, presentando opere che riflettono stili, tecniche e sensibilità differenti.

Dalla luminosità classica della Sonata K 282 di Mozart, passando per la tensione espressiva della Sonata di Shostakovich, fino alla poesia virtuosistica delle Variations sérieuses, alla densità armonica dello Skrjabin e alla scena romantica del Carnaval di Schumann, il recital promette un viaggio pianistico di grande profondità e varietà.

L’esecuzione di questi brani in un contesto prestigioso come l’Accademia imolese sottolinea la vocazione dell’istituzione a offrire concerti di alta qualità e a promuovere una formazione musicale che coniuga rigore tecnico e profondità espressiva.