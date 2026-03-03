È entrato in vigore a Pordenone, il 3 marzo 2026, il “biglietto unico agevolato” per i musei cittadini. L’iniziativa è pensata in funzione del percorso verso il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027, con l’obiettivo di “agevolare l’accesso ai musei e valorizzare il concetto di rete museale pordenonese”, come spiegato dall’assessore alla Cultura Alberto Parigi. L’iniziativa, che segue “la positiva sperimentazione degli anni scorsi”, viene riproposta oggi “in modo strutturato”, trasformando un’esperienza positiva in “un’offerta strutturata e continuativa”.

La nuova offerta prevede tre tipologie di biglietto: il “Civici Smart” a dieci euro, valido per il Museo d’Arte – Palazzo Ricchieri, il Museo di Storia Naturale Silvia Zenari e il Museo Archeologico del Friuli Occidentale; il “Medium” a venti euro, che include le mostre della Galleria Bertoia in corso (tra cui quella su Robert Doisneau) e il Palazzo del Fumetto; e il “Global” a ventinove euro, che consente l’accesso a tutte le sedi museali. È previsto anche un sistema di acquisto online, disponibile sul nuovo sito in arrivo entro l’estate.

Una rete museale integrata e potenziata

Il biglietto unico agevolato segna un passo significativo verso la creazione di una rete museale integrata a Pordenone, coerente con la strategia del dossier Pordenone 2027.

Città che sorprende. L’offerta si articola in formule modulari che facilitano l’accesso combinato a più luoghi culturali, potenziando la fruizione del patrimonio storico-artistico. Il riferimento alle mostre in corso, come quella su Robert Doisneau alla Galleria Bertoia, sottolinea la volontà di coniugare i siti istituzionali con eventi temporanei di richiamo internazionale.

Contesto storico e prospettive future

Pordenone si è già inserita nel circuito delle città candidate e finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027 con il progetto “Pordenone 2027. Città che sorprende”. Questo progetto è stato valutato positivamente per l’accostamento tra tradizione e contemporaneità, la partecipazione attiva della comunità e un approccio inclusivo e sostenibile.

Il processo avviato ha già visto la realizzazione di mostre fotografiche e iniziative diffuse, con un chiaro coinvolgimento dei giovani e delle istituzioni culturali locali. Il biglietto unico rappresenta ora uno strumento concreto per rafforzare il sistema locale, facilitando l’accesso ai pubblici e rendendo più visibile l’insieme delle proposte museali in vista del 2027.

In attesa dell’ingresso ufficiale nel triennio da Capitale italiana della Cultura, questa iniziativa consolida il rapporto tra cittadinanza, istituzioni e patrimonio. Il sistema museale pordenonese si propone non più come semplice insieme di sedi isolate, ma come rete funzionale e accessibile, pronta a contare su una fruizione più fluida e partecipata.