Mancano poche ore alla notte degli Oscar 2026, uno degli appuntamenti più attesi dal mondo del cinema. Quest'anno la gara per il miglior film si rivela un vero e proprio testa a testa tra due opere di grande impatto ma profondamente diverse: "Una Battaglia Dietro l’Altra" di Paul Thomas Anderson, rappresentante di un cinema di forte impronta autoriale, e "Sinners – I Peccatori" di Ryan Coogler, che arriva alla cerimonia dopo aver dominato i Golden Globe e conquistato un pubblico vastissimo.

"Sinners" ha già fatto la storia con 16 nomination totali, superando il precedente record di 14 appartenuto a titoli come "Titanic", "Eva contro Eva" e "La La Land".

Il film diretto da Coogler, noto anche per il successo di "Black Panther", ha raccolto 370 milioni di dollari di incassi mondiali, quadruplando il budget di produzione, e si presenta come il film più nominato di sempre agli Academy con candidature che spaziano dal miglior film alla regia, dalla fotografia al montaggio, fino alle prove attoriali e al casting, novità assoluta per questa edizione. La nuova categoria dedicata al casting vede contendenti come Nina Gold (per "Hamnet"), Jennifer Venditti ("Marty Supreme"), Cassandra Kulukundis ("Una Battaglia Dietro l’Altra"), Gabriel Domingues ("L’Agente Segreto") e Francine Maisler ("Sinners").

Favoriti, performer e novità della cerimonia

Anderson, con 13 nomination per "Una Battaglia Dietro l’Altra", resta il principale antagonista nella sfida a Coogler, soprattutto nelle undici categorie dove i due film si affrontano direttamente: miglior film, regia, fotografia, sceneggiatura, montaggio e attori.

Tra i titoli che si affacciano come outsider c’è "Sentimental Value" del norvegese Joachim Trier, che compete in nove categorie rilevanti, compresi miglior film internazionale e sceneggiatura originale. La notte degli Oscar 2026, in diretta tra il 15 e il 16 marzo su Rai, sarà guidata dall’ironia di Conan O’Brien, con la partecipazione di star come Mikey Madison, Adrien Brody, Kieran Culkin e Zoe Saldaña. Per la musica, dopo un’edizione passata priva di performance live, torna sul palco il "momento musicale" con "Golden" da "KPop Demon Hunters" e "I Lied to You" da "Sinners".

Particolarmente sentito il segmento "In Memoriam", che prevede interventi di Barbra Streisand in omaggio a Robert Redford e la riunione di Billy Crystal e Meg Ryan per ricordare Rob Reiner, sottolineando il forte impatto emotivo di questa edizione.

In tre ore e mezza la cerimonia assegnerà premi in 24 categorie, fra cui la già citata sezione per il miglior casting, inserita dopo venticinque anni come nuova categoria.

L’ecosistema del cinema scandinavo e lo scenario internazionale

Il successo di "Sentimental Value" testimonia come la scena nordica sia diventata protagonista del cinema globale, grazie a politiche pubbliche di sostegno e a una generazione di autori capaci di coniugare identità locale e sguardo internazionale. Oltre a Trier, spicca Ludwig Göransson, autore svedese della colonna sonora di "Sinners" e già vincitore di Oscar per "Black Panther" e "Oppenheimer". La categoria del miglior film internazionale è particolarmente competitiva: sono in lizza, tra gli altri, "L’Agente Segreto" del Brasile, "La Voce" della regista tunisina Hind Rajab, "Un Semplice Incidente" dell’iraniano Jafar Panahi, candidato ufficialmente dalla Francia, e lo spagnolo "Sirât".

Quest’anno il riconoscimento all’innovazione passa anche attraverso la valorizzazione di storie e generi che, come l’horror e la blaxploitation di "Sinners", hanno saputo reinterpretare tradizioni e interrogativi contemporanei.

Fra i protagonisti attesissimi per le categorie attoriali emergono Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("Una Battaglia Dietro l’Altra"), Michael B. Jordan (in "Sinners", con la doppia parte dei gemelli Smoke e Stack), Ethan Hawke ("Blue Moon") e Wagner Moura ("L’Agente Segreto"). Tra le attrici favorite Jessie Buckley ("Hamnet") e Renate Reinsve ("Sentimental Value"). La serata si preannuncia densa di colpi di scena con una competizione mai così aperta e variegata per temi, estetica e provenienza geografica dei candidati.