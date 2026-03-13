L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma ha inaugurato la nuova stagione con un evento di grande rilievo: la rappresentazione scenica de “L’Anello del Nibelungo” di Richard Wagner nella Sala Santa Cecilia del Parco della Musica. L’iniziativa, promossa dal direttore musicale Daniel Harding, segna il ritorno a Roma della celebre tetralogia wagneriana dopo più di sessant’anni: l’ultima esecuzione integrale risale infatti al 1961. Il progetto, affidato alla regia di Vincent Huguet, ha preso avvio con la messa in scena de “La Valchiria”, scegliendo di riservare il prologo, “L’oro del Reno”, alla conclusione del ciclo prevista per il 2028.

La tetralogia wagneriana torna a Roma

La scelta di Huguet di iniziare da “La Valchiria” consente di inaugurare le prossime due stagioni con le altre due giornate della tetralogia: “Sigfrido” e “Il crepuscolo degli dei”, costruendo un percorso artistico di ampio respiro nell’arco di quattro anni. Sul palco, la produzione ha proposto una visione multistrato della Roma imperiale: Wotan interpretato come un Cesare decadente, inserendo richiami alla Triade Capitolina, con diversi elementi scenografici ispirati sia all’architettura monumentale che alla storia antica, grazie all’allestimento di Pierre Yovanovitch. Il cast principale ha visto protagonisti Michael Volle nei panni di Wotan, Vida Miknevičiūtė come Sieglinde, Jamez McCorkle come Siegmund e Miina-Liisa Värelä come Brünnhilde.

L’orchestra, guidata da Harding, ha ricevuto ampi consensi soprattutto per la qualità della concertazione e per l’interpretazione suggestiva del terzo atto, culminato nella celebre “Cavalcata delle Valchirie”.

Una produzione scenica tra classicità e innovazione

La nuova produzione dell’Anello di Wagner alla Sala Santa Cecilia si distingue per la capacità di sfruttare appieno le potenzialità acustiche e scenografiche del Parco della Musica, progettato da Renzo Piano. L’impostazione pensata da Huguet si fonda su una scenografia articolata su più livelli, evocando lo stile di Adolphe Appia, e su una disposizione dei cantanti sopra l’orchestra, che ha permesso di creare un effetto teatrale immersivo pur nella cornice di un auditorium.

Il vestito disegnato da Edoardo Russo parte dall’estetica della Roma antica, combinando dettagli neoclassici e modernisti nei costumi dei personaggi mitologici, ispirandosi al celebre abito Delphos di Mariano Fortuny. L’illuminazione di Christophe Forey e la collaborazione con la storica sartoria Tirelli-Trappetti hanno arricchito l’allestimento, contribuendo a rendere la scena coinvolgente e innovativa per il pubblico.

L’esecuzione musicale ha messo in luce la maturità artistica della compagine: la soprano lituana Vida Miknevičiūtė ha emozionato il pubblico in tutto l’arco dell’opera, in particolare nella commovente aria finale "O hehrstes Wunder!". Degni di nota anche Michael Volle nel ruolo di Wotan e Miina-Liisa Värelä come Brünnhilde, mentre Okka von der Damerau ha vestito i panni di Fricka con autorevolezza.

L’accoglienza è stata entusiastica, salvo qualche perplessità sull’interpretazione di Jamez McCorkle, il cui timbro leggero ha suscitato reazioni contrastanti.

Storia della Sala Santa Cecilia e memoria wagneriana a Roma

La Sala Santa Cecilia, cuore del Parco della Musica e progettata dall’architetto Renzo Piano, rappresenta uno degli auditorium più importanti d’Europa, caratterizzata da un’acustica eccellente particolarmente apprezzata per l’esecuzione di grandi pagine sinfoniche e vocali. La storica istituzione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, fondata nel 1585, vanta una tradizione prestigiosa nel panorama musicale internazionale e si è spesso contraddistinta per iniziative di alto profilo, come dimostra il ritorno a Roma del ciclo wagneriano dopo decenni di assenza.

In occasione della rappresentazione, il foyer della sala ospita una mostra dedicata alla permanenza di Wagner a Roma nel novembre 1876: esposti un busto dello scultore Ettore Ferrari, bozzetti, lettere e documenti storici che ricordano il legame del compositore tedesco con la capitale e il suo riconoscimento come socio illustre dell’Accademia. La rinnovata attenzione per Wagner e la scelta di articolare il ciclo dell’Anello nei prossimi anni suggeriscono una stagione di fermento culturale per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la città di Roma, consolidando un ponte tra la memoria artistica e la creatività contemporanea.