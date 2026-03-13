Sal Da Vinci, artista partenopeo, ha incontrato i suoi sostenitori in un evento speciale per presentare un nuovo brano. Durante la serata, Da Vinci ha condiviso con il pubblico riflessioni sulla sua esperienza musicale e personale, sottolineando il valore della tradizione napoletana e delle sue radici artistiche. Rivolgendosi ai presenti, ha spiegato: “Questa canzone è come un buon bicchiere di vino: dopo averla assaggiata la prima volta, viene voglia di berne ancora”.

Il nuovo brano, il cui titolo sarà svelato nelle prossime settimane, nasce da un percorso artistico che Da Vinci descrive come un viaggio tra tradizione napoletana e sonorità contemporanee.

L’artista ha evidenziato il desiderio di portare avanti la voce e il cuore di Napoli, raccontando storie di appartenenza e futuro. Numerosi fan e operatori del settore hanno preso parte alla presentazione, testimoniando il vivo interesse che accompagna ogni nuovo progetto dell’artista. Per Da Vinci, nato a New York ma cresciuto a Napoli, si tratta di un’occasione per rappresentare la propria identità musicale.

Il percorso musicale di Sal Da Vinci

La carriera di Sal Da Vinci è segnata da una lunga presenza sulla scena musicale e teatrale italiana. Durante l’evento, Da Vinci ha raccontato come il brano scelto sia frutto di una ricerca d’identità musicale, capace di coniugare suggestioni internazionali e radici locali.

Il cantante ha sottolineato l’intenzione di proporre esibizioni cariche di energia e sentimento, nel solco della grande tradizione musicale italiana, resa celebre anche grazie al Festival di Sanremo e agli interpreti che lo hanno preceduto.

Il panorama musicale italiano continua a essere arricchito da artisti come Sal Da Vinci, che con la sua musica intende offrire una narrazione fatta di storie personali e identità collettive, offrendo un’immagine dell’Italia aperta e contemporanea.

Storia e carriera di Sal Da Vinci

Sal Da Vinci, al secolo Salvatore Michael Sorrentino, nasce a New York nel 1969 ed è figlio d’arte. Dopo il debutto giovanissimo al fianco del padre Mario Da Vinci, negli anni è diventato figura di spicco nello spettacolo italiano, protagonista e autore in teatro, televisione e musica.

Il suo repertorio, che spazia dai classici napoletani alle nuove composizioni, ha conquistato un pubblico trasversale. Le sue partecipazioni a numerose edizioni del Festival di Sanremo, così come il successo di album e tour teatrali, testimoniano una carriera poliedrica e radicata nel tessuto culturale partenopeo.