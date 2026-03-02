Il Festival di Sanremo 2026 ha visto un momento senza precedenti: durante la serata finale, Carlo Conti è sceso in platea e, accompagnato da Stefano De Martino, ha ufficializzato la sua conduzione e direzione artistica per l'edizione 2027. Questo passaggio di testimone, avvenuto in diretta, è stato definito dall'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, come “un atto di generosità straordinaria”, segnando la prima volta nella storia della kermesse che tale annuncio si è svolto in questo modo. Conti stesso ha richiesto questa modalità, desiderando che fosse un video a comunicare la sua scelta, quale espressione di coesione e rispetto aziendale.

Un gesto simbolico e innovativo per il Festival

L'iniziativa di Conti ha rappresentato una rottura con la tradizione, trasformando un momento istituzionale in un'immagine destinata a rimanere impressa nella memoria collettiva. L'annuncio dal vivo ha conferito al passaggio di consegne un forte valore simbolico, ulteriormente accentuato dalla commozione di De Martino, che ha descritto il gesto come “un onore vero” e “un gesto di generosità non scontata che ricorderò per sempre”.

Un progetto pluriennale per una nuova visione di Sanremo

La nomina di De Martino, secondo Giampaolo Rossi, non è un episodio isolato, ma l'inizio di un progetto pluriennale. L'obiettivo è costruire un percorso che valorizzi il suo profilo di showman e la sua capacità di interpretare l'intrattenimento contemporaneo, con il supporto di un team dedicato per gli aspetti musicali.

Il futuro Festival potrebbe quindi presentare sfumature inedite, orientate maggiormente alla narrazione e allo spettacolo, in sintonia con le caratteristiche del nuovo direttore artistico. La notizia ha già generato notevole attenzione e commenti favorevoli da parte della stampa e delle istituzioni, anticipando una nuova visione per il celebre concorso canoro.