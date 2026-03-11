Beatrice Venezi è stata scelta come nuova direttrice dell'orchestra del Teatro La Fenice. L'annuncio ufficiale conferma che la musicista assumerà l'incarico a partire da ottobre, segnando un nuovo capitolo nella storia della prestigiosa istituzione veneziana. La nomina rappresenta un riconoscimento importante per Venezi, già nota per il suo impegno nella promozione della musica classica e per la sua attività come direttrice d'orchestra in Italia e all'estero.

La guida dell'orchestra del Teatro La Fenice

Il Teatro La Fenice ha comunicato che Beatrice Venezi guiderà l'orchestra a partire dal prossimo ottobre.

La scelta della musicista si inserisce in una strategia di valorizzazione dei giovani talenti e di apertura verso nuove sensibilità artistiche. Venezi, che ha già diretto numerose orchestre di rilievo, porterà la sua esperienza e la sua visione innovativa all'interno di uno dei teatri più importanti d'Italia.

Il profilo artistico di Beatrice Venezi

Beatrice Venezi si è distinta negli ultimi anni per la sua attività nel panorama musicale internazionale, collaborando con orchestre e istituzioni di prestigio. La Fenice, teatro simbolo della città di Venezia, rappresenta una delle realtà più significative per la musica classica italiana. L'arrivo di Venezi alla direzione dell'orchestra è visto come un segnale di rinnovamento e di attenzione verso la valorizzazione delle eccellenze artistiche femminili.

Chi è Beatrice Venezi

Beatrice Venezi è una direttrice d'orchestra e pianista italiana. Nata a Lucca, ha studiato pianoforte e composizione, specializzandosi poi nella direzione d'orchestra. Ha collaborato con numerose orchestre in Italia e all'estero, distinguendosi per il suo approccio innovativo e per la promozione della musica classica tra le nuove generazioni.