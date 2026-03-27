Tottea si prepara ad accogliere la XX edizione della Notte Azzurra, un evento attesissimo che si terrà il sedici agosto. Quest'anno, il piccolo centro abruzzese avrà l'onore di ospitare come protagonista Sal da Vinci, reduce da un trionfo significativo: la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”.

L’artista si esibirà in una serata a ingresso gratuito, che si inserisce nel suo tour estivo 2026. Questo percorso musicale attraverserà l'Italia, celebrando il successo ottenuto sul palco sanremese. Prima della tappa di Tottea, Sal da Vinci sarà protagonista anche il primo agosto a Francavilla al Mare, in Piazza Sant’Alfonso, per un altro concerto gratuito.

Dettagli dell’evento a Tottea

La ventesima edizione della Notte Azzurra, in programma il sedici agosto a Tottea, vedrà l'esibizione di Sal da Vinci. L'artista, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”, si presenterà al pubblico in una serata a ingresso libero. L'evento rappresenta un momento clou del tour estivo 2026 dell'artista.

Il trionfo al Festival di Sanremo 2026

Sal da Vinci ha conquistato la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, aggiudicandosi il primo posto con il brano “Per sempre sì”. La vittoria è stata sancita nella finale del primo marzo 2026, un risultato che ha segnato un importante traguardo nella sua carriera.

Il brano “Per sempre sì” ha dominato la classifica finale del Festival, superando la competizione di altri artisti significativi come Sayf e Ditonellapiaga.