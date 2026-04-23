Allemandi annuncia la pubblicazione dell’edizione italiana di "Fabio Mauri. Catalogo Ragionato", curato da Carolyn Christov-Bakargiev, in occasione del centenario della nascita dell’artista, scomparso nel 2009. Questo volume, frutto di anni di lavoro condotti dallo Studio Fabio Mauri – Associazione per l’Arte L’Esperimento del Mondo, sarà disponibile in versione digitale dal 13 maggio 2026 sul sito allemandi.com, con l'edizione cartacea in libreria dal 26 maggio. L’anteprima nazionale è prevista per sabato 16 maggio alle 13:45 presso la Pista 500 della Pinacoteca Agnelli, nell'ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino.

In questa occasione, la curatrice dialogherà con Sebastiano Mauri, filmaker, romanziere, pittore e vicepresidente dello Studio Fabio Mauri.

Il catalogo ragionato documenta oltre 3.600 opere di Mauri, includendo non solo lavori conservati in collezioni pubbliche e private, ma anche opere effimere, distrutte o perdute, meticolosamente ricostruite attraverso fonti d’archivio e materiali fotografici. L'opera integra inoltre appunti, diari, progetti e scritti teorici dell’artista, offrendo una visione esaustiva e integrata della sua produzione e del suo pensiero. Michele Coppola, presidente della Società editrice Allemandi, ha commentato che "con l’edizione italiana del catalogo di Fabio Mauri, Allemandi pubblica il racconto più approfondito ad oggi disponibile sull’artista, realizzando un’opera editoriale ambiziosa che al rigore delle informazioni unisce la cura e la preziosità del libro, in uno stile riconoscibile senza rinunciare all’unicità di ogni singolo progetto".

Il Progetto Editoriale e la Versione Digitale

Il catalogo generale dell’opera di Fabio Mauri è il risultato di un progetto pluridecennale che, prima della pubblicazione cartacea, è stato reso accessibile anche in forma digitale. La presentazione ufficiale della piattaforma online ha visto la partecipazione della curatrice Carolyn Christov-Bakargiev, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione intellettuale e personale che la legò all’artista. Santiago Mauri, presidente dello Studio Fabio Mauri, ha evidenziato il valore di questa valorizzazione, definendola "un lavoro quotidiano, meticoloso, costruito nell’arco di decenni per restituire l’opera dell’artista nella forma più fedele possibile".

Il lancio della piattaforma digitale rappresenta il primo passo di un percorso che culminerà con la pubblicazione del volume e un tour internazionale di presentazioni, entrambi previsti per il 2026. Queste iniziative coincidono con le celebrazioni per il centenario della nascita di Mauri, figura centrale dell’arte concettuale e della riflessione sul linguaggio, la storia e la memoria nel Novecento.

L'Eredità Artistica e la Memoria di Fabio Mauri

La realizzazione del catalogo è stata affiancata da un lavoro archivistico di ricostruzione capillare delle opere, incluse quelle non più reperibili fisicamente, le quali vengono restituite attraverso documentazioni e testimonianze d’epoca. Questa metodologia ha permesso di proporre una visione integrata dell’evoluzione artistica di Mauri, dai primi anni fino alle ultime ricerche, ponendo attenzione anche all’interazione tra arte, società e storia.

Il catalogo, disponibile sia in italiano sia in inglese (la versione internazionale è curata da Hatje Cantz), offre strumenti critici preziosi per studiosi, collezionisti e operatori del settore.

L’opera testimonia il ruolo fondamentale svolto dallo Studio Fabio Mauri – Associazione per l’Arte L’Esperimento del Mondo nella tutela, promozione e valorizzazione dell’eredità dell’artista, attraverso un costante dialogo con studiosi, musei e istituzioni internazionali. Il percorso di presentazione si svilupperà in diverse sedi, con particolare rilievo al Salone del Libro di Torino e alla Triennale di Milano, rafforzando la presenza di Mauri e della sua ricerca nel panorama contemporaneo italiano e internazionale.