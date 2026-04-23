Una serata all’insegna della musica e della convivialità ha animato il ristorante 'La Pisanella' di Max Giusti, nel quartiere della Pisana a Roma. Protagonisti d'eccezione sono stati gli artisti Sal Da Vinci, Alex Britti e Federico Zampaglione, che hanno trasformato una cena primaverile in un evento di spettacolo. L'appuntamento ha richiamato un parterre eterogeneo di ospiti, provenienti dal mondo dello spettacolo, del giornalismo e della cultura, desiderosi di condividere un momento di incontro e improvvisazione artistica.

"La Pisanella": un salotto artistico nel cuore di Roma

Il ristorante 'La Pisanella' di Max Giusti si è trasformato per l'occasione in un elegante salotto artistico. L'atmosfera, calda e accogliente, ha raggiunto l'apice quando Sal Da Vinci si è accomodato al pianoforte. Le note di "Per Sempre sì", il brano vincitore di Sanremo, hanno risuonato nella sala, fungendo da innesco per una jam session spontanea e travolgente. A lui si sono uniti con entusiasmo Alex Britti e Federico Zampaglione, dando vita a un'esibizione ricca di voci, sorrisi e improvvisazioni che hanno scaldato la sala. Durante questi momenti di pura magia musicale, i commensali hanno potuto deliziarsi con le specialità della cucina romana, tra cui fumanti piatti di amatriciana e dorati supplì, elementi che hanno reso l'esperienza autentica e memorabile.

Un parterre d'eccezione e l'augurio per l'Eurovision

Attorno al tavolo degli artisti, un parterre d'eccezione ha partecipato con entusiasmo alla serata. Tra i volti noti presenti si annoverano il conduttore sportivo Pierluigi Pardo, il direttore Davide Desario, il regista Massimo Romeo Piparo, l'attore Dino Abbrescia, il dentista dei vip Daniele Puzzilli e il professor Giorgio Meneschincheri. A dirigere questo "coro" informale, con la sua consueta verve, è stato Max Giusti, affiancato dalla moglie Benedetta Bellini e dai figli Caterina e Matteo. Al termine della performance musicale, Giusti ha preso il microfono per rivolgere un sentito augurio a Sal Da Vinci, pronto a rappresentare l'Italia all'Eurovision.

Un momento di grande emozione e condivisione, tra applausi e risate. A godersi la scena, divertiti e partecipi, anche il direttore del ristorante Daniele Di Mastromatteo e lo chef Jacopo Maria Contu, testimoni di una serata che ha saputo fondere gusto, musica e convivialità, lasciando un ricordo indelebile di una notte romana.