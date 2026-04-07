Il 9 aprile 2026 debutta in Italia "Finché morte non ci separi 2", sequel della comedy-slasher. Diretto da Tyler Gillett e Matt Bettinelli‑Olpin per Searchlight, il film vede il ritorno di Samara Weaving e l'ingresso di Elijah Wood e Sarah Michelle Gellar. I registi hanno rivelato che Wood e Gellar si sono "praticamente offerti volontari", attratti dall'originalità del progetto.

La trama riprende con Grace (Weaving) coinvolta in un letale gioco di sopravvivenza, nel filone "eat the rich". Dopo gli eventi del primo film, Grace si risveglia in ospedale, ma la minaccia persiste.

Una setta globale di adoratori di Satana si riunisce per una nuova caccia, supervisionata dall'enigmatico Avvocato (Elijah Wood). Tra i nuovi clan, i Danforth vedono la loro eredità passare ai figli gemelli Titus e Ursula (Gellar). Il film offre uno sguardo farsesco su potere e ricchezza, con Wood che osserva: "Chi li detiene finisce spesso per sacrificare tutto pur di mantenerli".

Satira e dinamiche di potere

"Finché morte non ci separi 2" prosegue la satira sociale, mettendo alla berlina i meccanismi di potere delle élite globali. La narrazione si accosta a opere come "Parasite" e "Succession". Grace è ancora costretta a un gioco brutale contro famiglie assetate di controllo. Il film mescola suspense, umorismo nero e scene splatter, tipiche dello slasher contemporaneo.

L'Avvocato, secondo Elijah Wood, incarna il "sistema": impassibile e distaccato. Sarah Michelle Gellar ha apprezzato la possibilità di "fare parte di un universo inedito e creativo", non basato su IP o reboot.

I registi hanno caratterizzato i gemelli Danforth come individui plasmati da una figura genitoriale dominante. Il trauma e la ricerca di identità sono centrali nelle dinamiche tra Titus e Ursula, la quale affronta una crisi di autodeterminazione. Il film approfondisce aspetti psicologici che amplificano il senso di disagio e alienazione, estendendo l'analisi alle dinamiche intergenerazionali delle famiglie al vertice del potere.

Successo e cast d'eccezione

Il primo "Finché morte non ci separi" (2019) ha riscosso successo internazionale grazie alla sua narrazione originale, che fondeva thriller ed elementi grotteschi nell'horror.

L'interpretazione di Samara Weaving come Grace è stata elogiata, rendendola un'eroina anomala e resiliente, simbolo di rivincita contro sistemi oppressivi. Il sequel rilancia la formula ad alto tasso di adrenalina e violenza stilizzata, mantenendo il taglio ironico e sovversivo della saga.

La presenza di Elijah Wood, noto per la sua passione per l'horror, e di Sarah Michelle Gellar, icona dopo "Buffy l’ammazzavampiri" e "So cosa hai fatto", rafforza il richiamo cinefilo, attraendo un pubblico ampio. La saga si distingue per il suo sguardo graffiante sulle disparità sociali e l'efficace contrasto tra estetica elegante e violenza spietata.