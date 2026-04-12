Hervé Tullet, artista e autore di fama internazionale noto per i suoi libri interattivi, sarà protagonista di un ricco calendario di eventi in Italia tra aprile e giugno 2026. Le iniziative, rivolte a un pubblico di ogni età, spaziano da spettacoli e mostre a incontri e presentazioni di nuovi volumi, celebrando il suo approccio unico che trasforma l'arte in un'esperienza collettiva e partecipativa.

Il percorso prende il via alla Bologna Children’s Book Fair (13-16 aprile) con lo spettacolo “Chiacchiere a colori”. Questa performance, ideata per bambine e bambini, debutterà il 14 aprile al Teatro Testori di Bologna, nell’ambito di “Boom!

Crescere nei libri”, prima tappa di un minitour che include il Salone del Libro di Torino (16 maggio). Sul palco, l'artista svelerà i segreti del suo percorso e le sue ispirazioni, coinvolgendo direttamente il pubblico infantile nell'esperienza creativa.

Nella giornata inaugurale della fiera bolognese, Tullet terrà due appuntamenti: “Un curriculum per la creatività”, sulla sua visione di un'educazione centrata su azione, gioco ed espressione libera, e “Creare è un gesto condiviso”, dedicato alla creatività collettiva. Contestualmente, usciranno tre nuovi titoli: “Il bambino a colori” (Il Saggiatore), “Mi piace” (Franco Cosimo Panini) e “Un curriculum per la creatività” (Erickson). Quest'ultimo raccoglie trent'anni di laboratori e riflessioni su competenze trasversali come intelligenza emotiva, metacognizione e atteggiamento proattivo.

Un laboratorio creativo diffuso a Roma: la mostra “Laboratorio Gioco”

Dopo Bologna, l'universo creativo di Hervé Tullet si trasferirà a Roma. Dal 18 aprile al 30 giugno, la Libreria Erickson di viale Etiopia 20 ospiterà performance, incontri e la mostra personale “Laboratorio Gioco”. Questa esposizione condurrà il pubblico “dentro l’universo creativo di Hervé Tullet”, attraverso illustrazioni originali, progetti collaborativi e installazioni partecipative, testimoniando oltre trent'anni di attività e quasi cento titoli pubblicati. Il percorso interattivo, tra segni, colori e idee, è pensato per coinvolgere bambini, famiglie, insegnanti e appassionati di ogni età, ribadendo il valore della creatività condivisa.

Hervé Tullet: creatività e libri per tutte le età

Hervé Tullet è riconosciuto come una delle voci più innovative nell'arte per l'infanzia. Celebre per opere come “Un libro”, “Colore” e “Oh! Un libro che fa dei suoni”, l'autore francese ha conquistato il pubblico internazionale, coinvolgendo attivamente bambini e adulti attraverso laboratori, workshop e spettacoli dove l'arte è un processo collettivo. Le sue creazioni si distinguono per un'apparente semplicità che cela una profonda apertura alla partecipazione, trasformando ogni volume o laboratorio in un'esperienza di scoperta guidata dall'immaginazione.

La personale “Laboratorio Gioco” alla Libreria Erickson evidenzia anche gli aspetti educativi e metodologici del lavoro di Tullet.

Come emerge da “Un curriculum per la creatività”, al centro vi sono le competenze trasversali: intelligenza emotiva, metacognizione e un atteggiamento proattivo. I laboratori dell'artista sono concepiti per concludersi con momenti di riflessione e osservazione, offrendo strumenti pratici a insegnanti e famiglie per promuovere una crescita espressiva e consapevole nei più giovani.

Un percorso espositivo e performativo tra Bologna e Roma

Questa serie di iniziative crea un ponte ideale tra Bologna, sede storica della Children’s Book Fair, e Roma, dove la Libreria Erickson si conferma un punto di riferimento per la divulgazione innovativa e la didattica inclusiva. Ospitare le attività di Tullet in un contesto librario sottolinea la centralità dell'esperienza diretta con l'arte, rendendola accessibile a tutta la città, in particolare nel cuore del quartiere Africano.

Performance, incontri e mostra si inseriscono in una stagione culturale che valorizza autori e artisti capaci di trascendere i confini tra letteratura illustrata, pedagogia e sperimentazione collettiva.

Con appuntamenti distribuiti in diverse città e il coinvolgimento attivo di pubblico, bambini e professionisti della formazione, l'intervento di Hervé Tullet in Italia rinnova il dialogo tra arte, gioco ed educazione, offrendo spunti e materiali che rimarranno disponibili per tutta la durata della mostra, fino al 30 giugno 2026.