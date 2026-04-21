Il recente soggiorno lampo di Katy Perry a Roma ha riacceso i riflettori su un fenomeno consolidato: l’ingaggio di popstar internazionali per eventi privati esclusivi. La cantante è giunta nella Capitale con un volo privato da New York, trattenendosi per appena ventiquattro ore, come ospite d’onore di una serata di gala. L’evento, organizzato da un’azienda internazionale presso la Nuvola di Fuksas, era riservato ai migliori venditori globali di un gruppo tedesco. La sua presenza, inizialmente avvolta nella riservatezza, è emersa pubblicamente grazie a un video virale.

Il filmato la ritrae alla Fontana di Trevi mentre, priva di monete, inscena un gesto ironico: finge di immergere una carta di credito nell’acqua, reinterpretando in modo originale la tradizionale usanza romana. Questo episodio ha involontariamente svelato il motivo del suo blitz romano, portando alla luce la natura dell’evento aziendale.

Show privati e cachet milionari: un mercato in espansione

L’esibizione di Katy Perry a Roma si inserisce in una tendenza definita: l’ingaggio di superstar per feste private, convention aziendali e celebrazioni di lusso. Questi show privati sono spesso caratterizzati da riservatezza, con accordi che possono includere il divieto di pubblicare foto e video per tutelare l’immagine dell’artista.

I compensi sono cachet milionari, superano ampiamente il budget di interi tour di artisti di media fama. Le cifre coprono performance, logistica a cinque stelle e rischio d’immagine.

Numerosi sono gli esempi di questo mercato globale. Rihanna, nel 2024, è stata ingaggiata dalla famiglia Ambani in India per i festeggiamenti pre-matrimoniali del figlio, con un compenso stimato tra gli otto e i nove milioni di dollari per un set di circa novanta minuti. Beyoncé ha ricevuto tra i quattro e i sei milioni di dollari per il matrimonio della figlia degli Ambani nel 2018 e ventiquattro milioni di dollari per un’ora di show all’inaugurazione privata di un hotel di lusso a Dubai nel 2023.

Prima dei matrimoni indiani-spettacolo, i magnati americani dettavano le regole del lusso privato.

Nel 2002, David Bonderman avrebbe pagato circa sette milioni di dollari per avere i Rolling Stones al suo sessantesimo compleanno. Jennifer Lopez è richiesta per eventi di oligarchi e leader; nel 2013, il suo compenso per cantare “Happy Birthday” al presidente del Turkmenistan fu stimato in circa un milione e mezzo di dollari, scatenando polemiche. La famiglia reale del Brunei, negli anni Novanta e Duemila, era nota per cachet fuori scala: Mariah Carey avrebbe ricevuto circa un milione e mezzo di dollari per tre canzoni al compleanno del principe Azim. La lista include Christina Aguilera, pagata due milioni di dollari per due canzoni al matrimonio di un imprenditore russo nel 2005, e Sting, criticato per un concerto privato in Uzbekistan.

La stessa Katy Perry, prima della tappa romana, aveva già cantato nel 2024 nel giardino di un miliardario australiano per circa un milione e mezzo di dollari.

Popstar: da artisti a simboli di status

In questo mercato parallelo, il confine tra show business e vita privata si assottiglia. Le popstar diventano simboli di status, strumenti di motivazione aziendale o il regalo più costoso che un miliardario possa fare a se stesso. Il palcoscenico può essere allestito ovunque, a patto che ci sia chi è disposto a investire cifre considerevoli per una performance esclusiva.

Katy Perry: la carriera di una superstar

Katy Perry, nome d’arte di Katheryn Elizabeth Hudson, è una cantautrice e produttrice discografica statunitense famosa.

Conosciuta per successi globali come “I Kissed a Girl” e “Firework”, ha venduto milioni di dischi, affermandosi come una delle popstar più influenti della sua generazione. Oltre alla sua carriera musicale, è frequentemente coinvolta in importanti eventi internazionali e iniziative benefiche.