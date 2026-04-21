Il panorama del cinema italiano è scosso da una nuova, vibrante polemica, alimentata dalle dichiarazioni incisive di Sergio Castellitto. L'attore e regista, noto per la sua schiettezza, ha espresso un giudizio estremamente critico nei confronti dei David di Donatello, il prestigioso premio cinematografico italiano. Le sue parole sono giunte durante la presentazione a Roma della serie HBO Max intitolata ‘In utero’, un evento che ha offerto il palcoscenico per un'affermazione destinata a fare discutere. Interrogato sulla prossima cerimonia di premiazione e sul crescente movimento di protesta, Castellitto ha sentenziato con fermezza: “Bisognerebbe demolire la congregazione dei David di Donatello e poi riparlarne”.

Questa presa di posizione si inserisce prepotentemente nel dibattito già acceso che sta coinvolgendo numerosi professionisti del settore, chiamati a confrontarsi apertamente sulle attuali condizioni dell'industria cinematografica nazionale e, in particolare, sulle modalità di riconoscimento e valorizzazione dei talenti.

La controversia sul boicottaggio e le parole di Castellitto

La dichiarazione di Sergio Castellitto acquista particolare risonanza nel contesto del movimento #Siamoaititolidicoda, un'iniziativa che ha lanciato un appello esplicito ai candidati dei David di Donatello affinché boicottino la cerimonia di premiazione. L'evento, atteso per il 6 maggio, è previsto in diretta televisiva su Rai1 dagli studi di Cinecittà, un appuntamento tradizionalmente centrale per il cinema italiano.

Nonostante la chiara indicazione del movimento, Castellitto, interpellato direttamente sull'argomento, ha dichiarato di non essere informato in merito alla proposta di boicottaggio e di sentirsi “abbastanza disinteressato”. Una posizione che, pur non aderendo esplicitamente alla protesta, ne evidenzia una certa distanza o, forse, una critica più radicale che va oltre la singola azione di dissenso. Al suo fianco, durante la presentazione, era presente anche la moglie, la scrittrice e regista Margaret Mazzantini, la quale ha commentato la situazione con una punta di ironia, sottolineando come né lei né il figlio Pietro siano tra i candidati selezionati per l'edizione di quest'anno. Una battuta che, pur leggera, ha contribuito a delineare il clima di scetticismo che circonda l'evento.

L'impegno artistico della coppia e le sfide del cinema italiano

Al di là delle polemiche sui premi, Sergio Castellitto ha voluto richiamare l'attenzione sul proprio percorso artistico e su quello condiviso con Margaret Mazzantini. Ha ricordato il loro più recente progetto cinematografico, il film intitolato ‘Regina’, una pellicola frutto della penna di Margaret e della loro collaborazione creativa. L'attore ha rimarcato come la loro attività prosegua con la stessa dedizione e lo stesso spirito che definisce il loro “artigianato intimo”, un approccio che privilegia la sostanza e la passione per il racconto. Questa riflessione si è poi allargata a una più ampia analisi delle difficoltà che il cinema italiano si trova ad affrontare.

Castellitto ha evidenziato in particolare gli ostacoli nel reperire finanziamenti adeguati e nel garantire una visibilità significativa nei prestigiosi festival internazionali. A suo parere, per affrontare e risolvere queste complesse problematiche, non basterebbero semplici interventi superficiali, ma sarebbe necessario un tempo prolungato di riflessione e, forse, persino una narrazione di tipo tragicomico per descriverne appieno le sfaccettature. La sua posizione si inserisce in un quadro più ampio di preoccupazione e mobilitazione: numerosi altri registi e autori di spicco hanno infatti firmato una lettera aperta indirizzata al governo, denunciando con forza la situazione critica del settore e non escludendo l'adesione al boicottaggio come un segnale forte di sostegno alle maestranze e a tutti i lavoratori del cinema italiano.