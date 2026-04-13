Ditonellapiaga conserva il titolo “Miss Italia” per il suo nuovo album. Il Tribunale di Roma ha infatti rigettato il ricorso presentato dall’organizzazione del concorso di bellezza, confermando la denominazione originale del progetto discografico e tutelando la libertà espressiva dell’artista.

Il Verdetto del Tribunale

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso relativo all’utilizzo del nome “Miss Italia” per l’album di Ditonellapiaga. La decisione, comunicata dall’ufficio stampa dell’artista, stabilisce che il titolo potrà restare invariato. Ditonellapiaga ha commentato la sentenza, affermando: “È bello sapere che la possibilità di potersi esprimere artisticamente in libertà sia considerato un valore importante da tutelare, soprattutto quando non si intacca la dignità altrui”.

Il Significato del Progetto

L’album, scritto e composto da Margherita Carducci (vero nome dell’artista) insieme ad Alessandro Casagni, esplora temi come il senso di inadeguadezza, il rapporto con i canoni estetici e sociali e l’accettazione dell’imperfezione. Ditonellapiaga ha descritto il disco come un viaggio interiore che trasforma fragilità in forza, attraverso una voce “sbarazzina e volutamente fuori dal coro”.

Prossimi Appuntamenti

Per promuovere l’album, l’artista terrà tre appuntamenti instore: il 14 aprile alla Feltrinelli Duomo di Milano, il 15 aprile alla Feltrinelli di Bari e il 16 aprile alla Feltrinelli di Napoli. Successivamente, sarà impegnata in un tour estivo nei principali festival italiani, seguito da due concerti speciali in autunno: il 27 novembre all’Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.

Chi è Ditonellapiaga

Ditonellapiaga, pseudonimo di Margherita Carducci, è una cantautrice romana. Ha debuttato al Festival di Sanremo nel 2022 con “Chimica” in duetto con Donatella Rettore. Il suo terzo album, “Miss Italia”, è uscito il 10 aprile 2026.