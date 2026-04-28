Hanno preso il via tra la suggestiva Parigi e la storica Roma le riprese di 'Iside', il nuovo e atteso film diretto da Maria Sole Tognazzi, regista già apprezzata per opere come 'In Utero', 'Petra' e 'Viaggio Sola'. Il progetto cinematografico, iniziato il 23 aprile, vedrà le telecamere impegnate a Roma per circa sei settimane, dopo i primi tre giorni trascorsi nella capitale francese. Un cast d’eccezione dà vita ai personaggi principali: Monica Bellucci, Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano e Tecla Insolia. A completare il ricco ensemble attoriale figurano anche Sergio Romano, Anna Bellato e Jean-Édouard Bodziak.

Un racconto di maternità e legami tra Italia e Francia

'Iside' si annuncia come un racconto magico e personale, nato da una profonda esigenza creativa della regista e scritto appositamente per le quattro meravigliose attrici che lo interpretano. La narrazione si dipana attraverso le vite di tre donne, con un focus iniziale su Veronica, un’ex ballerina dall’energia magnetica che ha trovato la sua dimensione ideale nei Castelli Romani. Qui ha costruito una vita serena, gestendo una scuola di danza, abitando in una casa luminosa e coltivando un legame unico e profondo con sua figlia Chiara. Il loro rapporto si rafforza ulteriormente quando entrambe scoprono di essere in attesa di un bambino, creando un equilibrio magico che, tuttavia, viene dolorosamente spezzato da un evento drammatico.

Anni dopo, nella vivace cornice di Parigi, la giovane ballerina italiana Thalia, caratterizzata da un talento fragile e uno sguardo inquieto, incrocia il cammino di Chiara, ormai adulta. Sebbene non si conoscano, tra le due emerge una connessione profonda e quasi misteriosa. Le loro esistenze sembrano chiamarsi a distanza, unite da un filo invisibile che parla di maternità e dell’eco persistente dell’amore che, nonostante il tempo e lo spazio, continua a tornare nelle loro vite, tessendo legami familiari che trascendono i confini.

Produzione, sceneggiatura e distribuzione

La sceneggiatura di 'Iside' è il risultato di una collaborazione a più mani, firmata da Furio Andreotti, Enrico Audenino, Giulia Calenda e dalla stessa Maria Sole Tognazzi.

Il film è una produzione di ampio respiro, che vede la sinergia tra Cattleya (parte di Itv Studios), Bartlebyfilm e Bride Films, con il fondamentale contributo di Rai Cinema. Riccardo Tozzi, fondatore e presidente di Cattleya, ha espresso un forte legame con questo progetto, descrivendolo come “un film leggero e profondo sul rapporto madre-figlia, con una regista così vicina a noi e con questo formidabile cast”. Questa produzione italo-francese rafforza il sodalizio tra la regista e Cattleya, una delle principali società di produzione cinematografica italiane. L’arrivo di 'Iside' nelle sale cinematografiche è previsto prossimamente, con la distribuzione affidata a 01 Distribution. L’unione tra i paesaggi iconici dei Castelli Romani, noti per il loro fascino paesaggistico e culturale che ha ispirato numerose opere, e le atmosfere parigine, si preannuncia come uno degli elementi stilistici più distintivi del film, contribuendo a rafforzare la dimensione emotiva e simbolica di un racconto che esplora la complessità dei legami affettivi e la ricerca di un porto sicuro.