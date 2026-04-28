Il film Yellow Letters di Ilker Çatak, vincitore dell'Orso d’Oro alla Berlinale 2026, sarà distribuito nelle sale italiane dal 30 aprile da Lucky Red. Questo dramma familiare e sociale affronta i temi della censura, della repressione e dell'erosione dei diritti civili in un contesto politico totalitario. Ambientato in Turchia, ma girato in Germania (Berlino per Ankara, Amburgo per Istanbul), il film sottolinea la sua portata universale e la terrificante premonizione di scenari simili in ogni parte del mondo.

La trama segue la coppia Aziz, docente universitario e drammaturgo, e Derya, celebre attrice, interpretati da Tansu Biçer e Özgü Namal.

La loro vita viene sconvolta dall'impegno civile e pacifista. Commenti “sovversivi” e una pièce teatrale “inopportuna” innescano l'azione dello Stato per isolare la coppia e il loro gruppo di intellettuali. Le ‘lettere gialle’ simboleggiano i provvedimenti: Aziz viene sospeso dall’università e denunciato, Derya esclusa dal teatro. La pressione politica e le difficoltà economiche costringono la famiglia a lasciare Ankara per Istanbul, nella casa della madre di Aziz. Qui, i protagonisti si reinventano – lui tassista, lei tra nuove opportunità e compromessi – e il loro rapporto mostra crepe profonde, mettendo in discussione gli equilibri familiari.

Il trionfo alla Berlinale e il messaggio di Wim Wenders

L'Orso d’Oro alla Berlinale 2026 ha consacrato Yellow Letters. Wim Wenders, presidente di giuria, ha evidenziato come il film contrapponga il linguaggio politico del totalitarismo al linguaggio empatico del cinema. Le sue parole, “Ci mostra una famiglia osservata molto a fondo mentre subisce la pressione dalla politica. Ci ha fatto venire i brividi”, sottolineano l'intensità emotiva. Wenders ha anche definito il film “una terrificante premonizione, uno sguardo su un futuro prossimo che potrebbe realizzarsi anche nei nostri Paesi”, rafforzando il messaggio universale. Questo premio conferma il talento di Ilker Çatak, già candidato agli Oscar 2024 per La sala professori, e ribadisce la centralità del cinema nel dibattito sui diritti fondamentali.

Le straordinarie interpretazioni di Namal e Biçer rendono palpabile il disorientamento e la resistenza dei protagonisti di fronte al disfacimento della loro vita pubblica e privata. La figlia adolescente e la cerchia di amici intellettuali subiscono anch'esse una progressiva marginalizzazione sociale, vittime delle tensioni.

La visione di Ilker Çatak: ambientazione e universalità

La scelta di Ilker Çatak, nato a Berlino nel 1984 e cresciuto tra Germania e Turchia, di girare Yellow Letters in Germania, usando Berlino e Amburgo per Ankara e Istanbul, è significativa. Questa decisione enfatizza la portata universale della narrazione e crea una distanza simbolica tra realtà e rappresentazione, amplificando il messaggio.

Çatak aveva già esplorato dilemmi sociali in La sala professori, nominato all’Oscar 2024, dimostrando costante attenzione per le dinamiche sociali.

La critica ha riconosciuto come Yellow Letters intrecci magistralmente vita privata e artistica con le ripercussioni di un contesto politico repressivo. L'opera si inserisce in una tradizione del cinema tedesco-turco sensibile a questioni di attualità sociale, diritti e identità culturale. La storia di Aziz e Derya, la cui esistenza è stravolta quando diventano bersaglio dello Stato, è uno specchio delle difficoltà incontrate da artisti e intellettuali in contesti ostili, e mette in luce il rischio che la censura possa cancellare vite e negare diritti fondamentali.