Due membri della commissione del Ministero della Cultura (Mic) incaricata di assegnare i contributi selettivi al cinema si sono dimessi. La decisione arriva in seguito alle polemiche scaturite dal mancato finanziamento del docufilm ‘Giulio Regeni – Tutto il male del mondo’. I critici cinematografici Paolo Mereghetti e Massimo Galimberti hanno rassegnato le proprie dimissioni, evidenziando una netta divergenza di vedute sui criteri di valutazione delle opere.

Le ragioni delle dimissioni

In una lettera esplicativa, Massimo Galimberti ha chiarito che la sua scelta non intende configurarsi come un attacco polemico nei confronti della direzione generale cinema del Ministero.

Piuttosto, le dimissioni riflettono una profonda «difformità di vedute sui criteri di valutazione delle opere» adottati dalla commissione. La controversa esclusione del documentario, un'opera già presentata con successo in diversi festival e riconosciuta per il suo forte valore testimoniale, ha innescato un ampio dibattito e suscitato vive reazioni all'interno del settore cinematografico.

Le reazioni delle associazioni di categoria

Il Coordinamento delle associazioni di autori e autrici, che include realtà significative come 100autori, Anac, Wgi, Air3, Aidac e Acmf, ha espresso la propria sorpresa per l’esclusione dai finanziamenti di titoli che erano stati ampiamente considerati meritevoli di sostegno.

Le associazioni hanno avanzato una richiesta esplicita per una maggiore trasparenza e una più elevata competenza nella composizione della commissione. Hanno inoltre sollecitato un confronto urgente con la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, al fine di discutere e rivedere i criteri e le modalità di valutazione attualmente in uso.

Il documentario su Giulio Regeni

Al centro della controversia vi è il documentario ‘Giulio Regeni – Tutto il male del mondo’, diretto da Simone Manetti e prodotto da Mario Mazzarotto per Ganesh e Fandango. L’opera narra la tragica vicenda di Giulio Regeni, il ricercatore italiano che fu sequestrato, torturato e ucciso al Cairo. Il film, già distribuito nelle sale cinematografiche e apprezzato dal pubblico, aveva ottenuto il prestigioso Nastro d’Argento per la legalità, riconoscimento che ne sottolinea l'importanza e il messaggio.

Nonostante ciò, la commissione ha motivato l'esclusione dai finanziamenti pubblici con una presunta «mancanza di interesse culturale». Questa decisione ha ulteriormente alimentato il dibattito acceso sui criteri di selezione delle opere e sulla necessità di assicurare pluralità e trasparenza nei processi di valutazione del cinema italiano.