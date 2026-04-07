Il regista statunitense Francis Ford Coppola, sei volte premio Oscar, festeggia oggi il suo 87° compleanno. Margherita Romaniello, presidente della Lucana Film Commission, gli ha rivolto un messaggio speciale, evidenziando il suo ruolo per la Basilicata e il cinema internazionale. «Maestro, la tua Basilicata ti aspetta», l'augurio di Romaniello, che sottolinea il profondo legame del regista con la regione, radicato nelle sue origini familiari a Bernalda, Matera. Romaniello ha ribadito che «il rapporto di Coppola con la Basilicata è autentico e radicato», rendendo il territorio lucano una location ideale per produzioni globali.

Questo legame è stato rafforzato da uno spot con Apt Basilicata, dove Coppola ha descritto la regione: «In Basilicata vedi la Terra come doveva essere». Parole che, per la presidente, «raccontano meglio di qualsiasi slogan la forza evocativa dei nostri paesaggi».

Coppola e la Basilicata: un legame profondo

La connessione di Francis Ford Coppola con la Basilicata è personale, con radici a Bernalda, nel Materano. Ha ispirato iniziative per valorizzare la regione tramite il cinema. Coppola ha elogiato la Basilicata come scenario ideale; i suoi ritorni hanno consolidato i rapporti con comunità locale e istituzioni cinematografiche. Dal 2012, la Lucana Film Commission opera per attrarre produzioni in Basilicata, offrendo sostegno.

La sua presenza e interesse rafforzano la posizione della regione come punto d'incontro tra artisti internazionali e cultura locale, rilanciando la vocazione cinematografica del territorio lucano.

L'influenza di Coppola nel cinema italiano

Francis Ford Coppola mantiene un ruolo di riferimento nel cinema italiano. Nel 2022, è stato protagonista alla 68ª edizione del Taormina Film Fest, tenendo una masterclass e ricevendo importanti riconoscimenti. La sua partecipazione a eventi italiani dimostra la capacità di unire le proprie origini con i percorsi artistici contemporanei, favorendo il dialogo tra culture e generazioni. La sua costante presenza in Italia mantiene alta l'attenzione su regioni di grande interesse culturale come la Basilicata, esemplificando come l'identità locale possa acquisire valore internazionale e stimolare l'arrivo di artisti e produzioni.