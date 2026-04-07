I Primus, l'iconica formazione statunitense, hanno registrato un clamoroso sold out per il loro attesissimo concerto al Circolo Magnolia di Milano il 31 luglio. L'entusiasmo del pubblico italiano, che attendeva la band con grande fervore, ha portato a una richiesta di biglietti eccezionalmente elevata. Per rispondere a questa ondata di interesse e offrire un'ulteriore opportunità ai numerosi fan, i Primus hanno prontamente annunciato l'aggiunta di una seconda data, il primo agosto, sempre nella stessa prestigiosa location milanese. I biglietti per questa nuova esibizione saranno presto disponibili attraverso i canali ufficiali di vendita, permettendo a un pubblico ancora più vasto di partecipare all'evento.

Il rinnovamento e l'“Onward & Upward Summer Tour”

Gli ultimi anni hanno segnato per i Primus una fase di profondo rinnovamento artistico e di intensa attività. Un momento chiave di questo percorso è stato l'ingresso del nuovo batterista, John Hoffman, selezionato tra oltre seimila candidati a livello internazionale, un dato che sottolinea l'attenzione e la cura nella scelta del nuovo membro. Sul palco, il gruppo ha saputo bilanciare sapientemente la riproposizione dei suoi brani storici più amati con l'introduzione di nuove interpretazioni e materiale raramente eseguito dal vivo, arricchendo così l'esperienza concertistica. Il tour europeo, che include le tappe italiane, si inserisce nel più ampio contesto dell'“Onward & Upward Summer Tour”, una tournée che ha già riscosso successo in diverse città europee e nel Regno Unito, consolidando la presenza internazionale della band.

Nuove proposte musicali e progetti live innovativi

Parallelamente all'intensa attività concertistica, i Primus non hanno trascurato la produzione di nuova musica originale. Tra le recenti pubblicazioni spicca il singolo “Little Lord Fentanyl”, un brano che ha segnato il loro atteso ritorno discografico dopo una pausa di tre anni e che ha ricevuto un notevole interesse da parte di critica e pubblico. Questo pezzo è impreziosito dalla partecipazione vocale di Maynard James Keenan, figura di spicco della scena musicale e collaboratore di lunga data della band, rafforzando ulteriormente i legami artistici. Un altro progetto di grande risonanza è il “Claypool Gold Tour”, un'iniziativa ambiziosa che vede riuniti sullo stesso palco non solo i Primus, ma anche altri due progetti paralleli guidati dal carismatico frontman Les Claypool: The Claypool Lennon Delirium e Les Claypool’s Fearless Flying Frog Brigade.