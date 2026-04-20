Il tribunale di Londra ha respinto la richiesta di Mitch Winehouse, padre e amministratore dell'eredità di Amy Winehouse, contro le amiche Naomi Parry e Catriona Gourlay. La disputa riguardava la vendita all'asta di 150 oggetti personali della cantante (abiti, accessori), avvenuta senza il consenso del padre. Winehouse aveva quantificato il valore in 1,2 milioni di dollari (890.000 sterline). Le amiche hanno sostenuto di aver posseduto legittimamente gli oggetti. Parry ha ricavato 878.000 dollari (inclusi 243.200 dollari per il minidress di seta dell'ultima esibizione a Belgrado).

Gourlay ha guadagnato 344.000 dollari dalla vendita di 85 pezzi presso Julien’s Auctions nel 2021. La giudice Sarah Clarke della High Court ha respinto integralmente la domanda, ponendo fine alla disputa legale sulle memorabilia.

Il verdetto e le reazioni

Naomi Parry ha espresso soddisfazione per la sentenza: “La High Court ha chiarito il mio nome, inequivocabilmente... La richiesta è completamente fallita. Non doveva essere mai presentata”. Il verdetto ha riconosciuto la legittimità delle motivazioni delle amiche. Il caso evidenzia come le controversie sui lasciti di artisti famosi spesso riguardino oggetti con un forte valore affettivo e collezionistico. Il minidress di Belgrado, venduto da Julien’s Auctions, fu uno dei pezzi più discussi nel mercato del memorabilia musicale.

L'eredità di Amy Winehouse e il mercato delle memorie

Amy Winehouse, scomparsa nel 2011, fu una voce suggestiva della musica britannica. Dalla sua morte, numerosi oggetti a lei appartenuti sono stati protagonisti di aste internazionali, attirando collezionisti e fan, in particolare per i suoi abiti iconici e accessori. Le vendite legate alla sua memoria sono spesso oggetto di attenzione per il ruolo delle persone vicine all'artista. In Gran Bretagna, la tutela degli effetti di personaggi famosi è regolata dal sistema delle aste e dagli accordi tra eredi e amici. Il caso riflette l’interesse crescente verso la gestione dei lasciti culturali e affettivi degli artisti. Amy Winehouse rimane una delle figure più amate e studiate.