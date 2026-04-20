Il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Margherita Gamberini, lancia “Piccolissimo gesto”, nuovo brano disponibile dal 22 aprile sulle piattaforme digitali. L’uscita coincide con il World Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra, evidenziando l’impegno del coro nel sensibilizzare sull’importanza delle azioni quotidiane per l’ambiente.

Il brano, scritto da Rondine con musica di Rondine e Matteo Milita, usa un linguaggio semplice per veicolare la sostenibilità. Il messaggio centrale è nel ritornello: “basta un piccolissimo gesto... è facile essere responsabile”.

La canzone enfatizza comportamenti individuali (chiudere il rubinetto, spegnere la TV) per la salvaguardia del pianeta. Immagini di natura evidenziano l'impatto positivo di ogni gesto.

L'impegno del Coro per l'ambiente

Il Piccolo Coro dell’Antoniano è da decenni tra le formazioni corali infantili molto amate. Fondato a Bologna nel 1963, ha sempre trasmesso messaggi educativi, sociali e civili tramite la musica. Con “Piccolissimo gesto”, prosegue questa tradizione, dedicando attenzione alla sostenibilità, cruciale per le nuove generazioni che gestiranno il futuro del pianeta.

Il video musicale ufficiale, online dal 22 aprile sul canale YouTube del Piccolo Coro, accompagna il brano con immagini simboliche e didascaliche.

È pensato per rafforzare coinvolgimento emotivo e comunicativo. La musica educativa trova così nel Piccolo Coro un interprete significativo per la protezione ambientale globale.

Storia e missione del Coro

Nato nel 1963 presso l’Antoniano di Bologna (frati minori), il Piccolo Coro mirava a offrire ai giovani una formazione musicale e umana basata su solidarietà e partecipazione. Ha partecipato a numerose iniziative, tra cui lo Zecchino d’Oro, il noto festival della canzone per bambini, divenendo un punto di riferimento per la musica d’infanzia e il canto corale giovanile.

Riconosciuto per esibizioni e contributo sociale, il Piccolo Coro ha realizzato brani e spettacoli con finalità educative e benefiche, coinvolgendo generazioni.

Oggi rinnova la sua missione e il legame con i valori universali della solidarietà, veicolando, tramite la musica e la voce dei bambini, messaggi attuali come la tutela ambientale, ribadito in “Piccolissimo gesto”.