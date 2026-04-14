È morta all'età di 73 anni Moya Brennan, la voce iconica dei Clannad e figura emblematica della musica tradizionale irlandese, nonché pioniera del sound celtico moderno. La cantante si è spenta nella sua abitazione di Gaoth Dobhair, nella contea di Donegal. La notizia della sua scomparsa, che ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale internazionale, è stata diffusa dalla famiglia, che ha riferito come l'artista si sia spenta serenamente, circondata dall'affetto dei suoi cari.

Nata Máire Philomena Ní Bhraonáin nel 1952, Moya Brennan era la primogenita di una numerosa famiglia di musicisti.

Cresciuta nella Gaeltacht di Gaoth Dobhair, era la sorella maggiore di Enya, altra celebre interprete di fama mondiale nel genere della musica celtica, un legame che ha segnato la storia della musica irlandese contemporanea.

I Clannad: radici gaeliche e successo globale

La fama di Moya Brennan è indissolubilmente legata ai Clannad, il gruppo che fondò negli anni Settanta insieme ai fratelli Ciarán e Pól. Gli esordi avvennero nel pub di famiglia, Leo’s Tavern. La svolta arrivò nel 1973, con la vittoria al Letterkenny Folk Festival, che aprì loro le porte di una carriera internazionale. La musica del Donegal, intrisa di tradizione gaelica, iniziò a risuonare sui palcoscenici di tutto il mondo. I Clannad si distinsero per la capacità di fondere sapientemente la tradizione con influenze contemporanee, creando un genere unico.

Questa fusione portò a diciassette album e a prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Grammy, il Bafta e l'Ivor Novello Award. Tra i brani celebri spicca “Theme from Harry’s Game”; la loro musica arricchì anche colonne sonore di successo, come la serie “Robin of Sherwood”.

Carriera solista e un'eredità duratura

Accanto all'attività con i Clannad, Moya Brennan sviluppò una significativa carriera solista, avviata nel 1992. Pubblicò numerosi album, dimostrando versatilità e profondità artistica. La sua voce incantò il pubblico anche attraverso importanti collaborazioni internazionali con artisti del calibro di Bono, Robert Plant e Van Morrison. Il suo talento vocale lasciò il segno nel mondo del cinema, prestando la voce per celebri colonne sonore, tra cui il brano “I Will Find You” per il film 'L’ultimo dei Mohicani'.

La sua carriera le permise di vendere oltre venti milioni di dischi a livello globale e di ricevere numerosi premi, tra cui un Emmy e un riconoscimento alla carriera dalla BBC Folk. Nel 2023, i Clannad salutarono il loro pubblico con un emozionante ultimo concerto a Dublino, celebrando cinquant’anni di una carriera leggendaria.

Negli ultimi anni, Moya Brennan continuò a dedicarsi alla musica non solo come artista, ma anche come mentore, promuovendo giovani talenti locali attraverso iniziative musicali nel suo pub di famiglia. La sua scomparsa rappresenta una perdita profonda per la musica irlandese e per l'intera scena musicale internazionale, ma la sua eredità artistica, fatta di passione, innovazione e radici profonde, continuerà a ispirare generazioni future. Moya Brennan lascia il marito Tim Jarvis e i figli Aisling e Paul.