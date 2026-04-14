La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito una definizione cruciale del concetto di ‘pastiche’ nell’ambito del diritto d’autore, intervenendo in una complessa controversia che coinvolge i Kraftwerk, storico gruppo musicale tedesco. La vicenda ha avuto origine nel 1977 con la pubblicazione del brano ‘Metall auf Metall’ da parte dei Kraftwerk. I fondatori della band, Ralf Hütter e Florian Schneider, hanno avviato un’azione legale in Germania contro Moses Pelham e Martin Haas, autori del brano ‘Nur mir’ (interpretato da Sabrina Setlur), e contro la Pelham GmbH, produttrice dei fonogrammi.

La controversia sul campionamento musicale e l'eccezione del pastiche

La disputa si concentra sull’utilizzo di un campione sonoro di circa due secondi, estratto dalla sequenza ritmica di ‘Metall auf Metall’, e integrato ripetutamente nella composizione ‘Nur mir’. I Kraftwerk hanno contestato la violazione dei diritti connessi al diritto d’autore, sostenendo che il campionamento elettronico costituisse una riproduzione non autorizzata. Dal 7 giugno 2021, in Germania è in vigore un’eccezione che consente la riproduzione, la distribuzione e la comunicazione al pubblico di opere pubblicate a fini di caricatura, parodia o pastiche. Per questo, la Corte federale di giustizia tedesca ha richiesto alla Corte di Giustizia Ue di chiarire la portata della nozione di ‘pastiche’.

La definizione di ‘pastiche’ e il dialogo artistico secondo la Corte Ue

La Corte europea ha stabilito che l’eccezione per ‘pastiche’ include creazioni che evocano opere esistenti, pur presentando differenze percettibili, e che utilizzano elementi protetti dal diritto d’autore (anche tramite campionamento) per instaurare un dialogo artistico o creativo riconoscibile. Questo dialogo può manifestarsi come imitazione stilistica, omaggio o confronto critico. È sufficiente che il carattere di pastiche sia riconoscibile da chi conosce l’opera originale, senza necessità di dimostrare l’intenzione specifica dell’autore. La Corte ha evidenziato come questa interpretazione garantisca un giusto equilibrio tra la tutela della libertà delle arti e quella del diritto d’autore, contribuendo alla certezza del diritto.

La decisione finale sulla causa spetta ora alla Corte federale di giustizia tedesca, che dovrà valutare il caso alla luce delle indicazioni europee.

‘Metall auf Metall’: un’opera iconica dei Kraftwerk e la sua influenza

Il brano ‘Metall auf Metall’, fulcro della controversia, fu pubblicato dai Kraftwerk nel 1977, inserito nell’album ‘Trans-Europe Express’. Riconosciuto come uno dei pezzi più influenti e innovativi nella storia della musica elettronica, ha avuto un impatto significativo su diversi generi musicali, tra cui l’hip hop e la musica dance, diventando nel corso degli anni un frequente oggetto di campionamenti e citazioni da parte di altri artisti.