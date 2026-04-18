È morta a Parigi, all'età di settantasette anni, l'attrice francese Nathalie Baye. La notizia del decesso è stata diffusa il 18 aprile 2026; la scomparsa è avvenuta la sera precedente nella sua casa parigina. Malata da tempo, Nathalie Baye ha costruito una carriera di successo, affermandosi come uno dei volti più popolari del cinema francese grazie alle sue collaborazioni con noti registi europei e alla sua grande versatilità.

Protagonista di una lunga e prolifica stagione cinematografica, fu particolarmente apprezzata per i suoi ruoli nei film di François Truffaut, tra cui "Effetto notte" (1973), "L’uomo che amava le donne" (1977) e "La camera verde" (1978).

La sua filmografia vanta anche importanti collaborazioni con registi del calibro di Xavier Dolan, Bertrand Blier, Claude Chabrol e Marco Ferreri. La sua recitazione, capace di spaziare da ruoli drammatici a registri più intimi, le valse ben quattro Premi César, il massimo riconoscimento del cinema francese.

La vita privata di Nathalie Baye si intrecciò con quella della celebre rockstar francese Johnny Hallyday. Dal 1982 al 1986, i due furono legati sentimentalmente e dalla loro unione nacque la figlia Laura Smet. La relazione, sebbene breve, suscitò grande interesse mediatico in Francia.

Carriera e collaborazioni d'autore

La carriera di Nathalie Baye, iniziata negli anni Settanta, fu caratterizzata da una notevole duttilità, che la rese molto richiesta tra gli anni Ottanta e Duemila.

Le sue interpretazioni nel cinema d'autore e in ruoli complessi le valsero ammirazione di pubblico e critica. Le collaborazioni con François Truffaut rappresentano un capitolo fondamentale della sua biografia artistica, contribuendo alla Nouvelle Vague francese e lasciando un segno indelebile con performance memorabili.

L'eredità e i Premi César

I quattro Premi César ricevuti testimoniano il suo eccezionale talento e la sua importanza nel cinema francese. Questo traguardo, raggiunto da pochi, sottolinea la profondità delle sue interpretazioni in film che hanno segnato decenni. Simbolo del cinema francese, Nathalie Baye fu un riferimento per pubblico e nuove generazioni. Ha lavorato fino agli ultimi anni, nonostante la malattia. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cinema europeo e tra chi ha amato la sua intensità e capacità di dare vita a personaggi indimenticabili.