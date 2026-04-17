La storica rock band britannica Uriah Heep torna in Italia per due imperdibili concerti il prossimo autunno, come parte del loro tour internazionale intitolato “The Magician’s Farewell”. Le date annunciate sono fissate per il 12 novembre 2026 al Teatro Dal Verme di Milano e il 13 novembre 2026 al Teatro delle Celebrazioni di Bologna. Le prevendite per entrambi gli appuntamenti sono già disponibili sui circuiti abituali, offrendo ai fan italiani l’opportunità di assistere dal vivo a una delle formazioni più rappresentative e influenti nel panorama dell'hard rock mondiale.

Con quasi sessant’anni di carriera alle spalle, gli Uriah Heep hanno all’attivo venticinque album in studio e hanno venduto oltre 40 milioni di dischi a livello globale. I loro concerti registrano regolarmente il tutto esaurito in numerosi paesi, e la band è riconosciuta tra i pionieri della scena hard rock britannica degli anni Settanta, affiancando nomi leggendari come Deep Purple, Led Zeppelin e Black Sabbath. Tra i brani più celebri del loro vasto repertorio, proposti dalla band guidata oggi da Mick Box, spiccano "Lady In Black", "July Morning" e "Stealin'", canzoni che hanno contribuito a definire l’immaginario del rock duro internazionale.

Gli Uriah Heep in Italia: un tour tra storia e successi

Le date italiane del 2026 rivestono un’importanza particolare all’interno del tour che celebra oltre mezzo secolo di attività sui palchi di tutto il mondo. Nelle serate del 12 novembre a Milano e del 13 a Bologna, i fan avranno l'occasione di ripercorrere dal vivo le tappe fondamentali della storia della band, in uno spettacolo che promette di essere ricco di classici e brani simbolo del repertorio degli Uriah Heep. In apertura di entrambe le date, il pubblico potrà apprezzare l’esibizione degli Heavy Pettin, gruppo scozzese anch'esso attivo nell’ambito dell’hard rock, noto per le sue performance potenti ed energiche.

Il Teatro Dal Verme di Milano e il Teatro delle Celebrazioni di Bologna sono due tra le più prestigiose sedi per la musica dal vivo nelle rispettive città, ospitando da anni artisti di fama nazionale e internazionale.

La scelta di questi spazi conferma la rilevanza dell’evento nel calendario musicale autunnale italiano.

La leggenda dell'hard rock: dai primi anni ai palchi globali

Fondati a Londra nel 1969, gli Uriah Heep hanno conosciuto una rapida ascesa nella scena musicale britannica grazie al loro sound potente e distintivo, caratterizzato da un uso innovativo delle tastiere Hammond e da arrangiamenti melodici complessi. Questo stile ha influenzato generazioni di musicisti nel genere hard rock e heavy metal. L'album di debutto, “...Very 'Eavy ...Very 'Umble”, fu pubblicato nel 1970, segnando l'inizio di una lunga serie di successi discografici che hanno consolidato la fama e il seguito della band.

Nel corso degli anni, il gruppo ha attraversato diversi cambi di formazione, con Mick Box che rimane l'unico membro fondatore ancora presente.

La longevità degli Uriah Heep è ulteriormente testimoniata dalla varietà delle collaborazioni e dalla costante capacità di rinnovare il proprio repertorio, mantenendo un forte legame con i fan storici e attirando nuove generazioni di ascoltatori. I dati sulle vendite, con oltre 40 milioni di dischi distribuiti, e la presenza costante sui principali palchi europei e mondiali, confermano la band come un punto di riferimento imprescindibile nel panorama internazionale del rock duro.