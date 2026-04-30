Dal 1 al 3 maggio, la suggestiva cornice di Forte Marghera a Mestre ospita la tredicesima edizione del Venezia Comics, uno dei festival del fumetto più attesi nel panorama nazionale e veneto. La direzione artistica di quest'anno è affidata a Giulio De Vita, ideatore del Paff! International Museum of Comic Art di Pordenone. L'evento, parte del palinsesto "Le Città in Festa", offre un ricco programma di mostre, incontri, cosplay, giochi e anteprime.

Tra gli ospiti internazionali di punta, spicca Otto Schmidt, autore d’adozione maltese noto per i suoi lavori su testate Marvel e DC Comics, inclusi i celebri "Guardiani della Galassia" e "Batman".

Schmidt, che ha firmato il manifesto ufficiale del festival, sarà protagonista di un'esposizione personale visitabile per l'intera durata della manifestazione. Sarà presente anche Gradimir Smudja, figura di rilievo nel fumetto d’autore internazionale, con una mostra di tavole originali ad acquerello tratte dall'albo "Mausart à Venise". A Smudja sarà inoltre conferito il premio "Nuvole in Veneto 2026". Un altro grande nome è Enrico Marini, autore italiano residente in Svizzera, creatore di serie di successo come "Lo Scorpione", "Le Aquile di Roma", "Noir Burlesque" e, più recentemente, di due volumi originali dedicati a "Batman".

Il programma: tra autori, talk e nuove promesse

La manifestazione offre un ampio ventaglio di eventi e la presenza di numerosi autori di rilievo, tra cui Laura Zuccheri, Eugenio Sicomoro, Mario Alberti, Bonfa, Clod, Valerio Held, Subeep Menon, Paolo Cossi, Luciano Piccininno, Edym, Alessandro Micelli, Donald Soffritti, Giada Belviso e Nico Picone.

Tra le nuove promesse, spicca l'esordiente trevigiana Gaia "Freezeyes". Questi artisti saranno protagonisti di talk, sessioni di firme, panel sul palco e incontri-intervista, coinvolgendo anche diversi streamer.

Un'area significativa sarà dedicata al mondo del gioco, dai boardgame ai giochi di ruolo. Marco Maggi e Francesco Nepitello, autori di successi come "Il Signore degli Anelli" e il gioco di Conan, saranno insigniti del premio alla carriera "Pedine in Veneto". Gli appassionati di escape room potranno scoprire l'anteprima della nuova versione tascabile di Officina Meningi, con la presenza di Atropo Kelevra, la prima autrice di giochi italiana tradotta in Giappone. Grande attesa anche per l'associazione Tanagura di San Donà, che curerà la sfilata cosplay ufficiale.

Forte Marghera: la storica sede del festival

Forte Marghera, sede storica del Venezia Comics, è una fortificazione risalente al 1805, originariamente parte del sistema difensivo veneziano. Oggi rappresenta un simbolo di riqualificazione urbana e valorizzazione culturale nell'area metropolitana di Venezia. Negli ultimi anni, la fortezza ha ospitato mostre, festival artistici ed eventi, affermandosi come un importante punto di riferimento culturale per la città e l'intera regione. L'inclusione del festival nel palinsesto "Le Città in Festa" evidenzia la sinergia tra iniziative pubbliche e private nella promozione delle arti visive e del gioco.

L'edizione di quest'anno introduce significative novità, tra cui un'ampia area interamente dedicata ai Retrogames, realizzata in collaborazione con Arcade Story.

Qui saranno disponibili oltre quaranta cabinati d'epoca, perfettamente funzionanti e utilizzabili gratuitamente. Il programma si arricchisce inoltre con una mostra mercato, laboratori ludico-didattici, panel con streamer come Ender Girl e Poly, attività pensate per le famiglie e convenienti offerte per l'acquisto di biglietti e abbonamenti, disponibili anche online. L'obiettivo è rendere l'appuntamento ancora più accessibile e coinvolgente, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per gli appassionati di fumetto e arti ludiche nella regione.