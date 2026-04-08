La nuova serie animata di Zerocalcare, intitolata "Due Spicci", debutterà su Netflix il 27 maggio 2026. Questo progetto segna il terzo lavoro animato del fumettista romano per la piattaforma di streaming, dopo i successi di “Strappare lungo i bordi” (2021) e “Questo mondo non mi renderà cattivo” (2023). Prodotta da Movimenti Production, parte di Banijay Kids & Family, in collaborazione con BAO Publishing, la serie vedrà il ritorno del protagonista Zero e dell’Armadillo, sua coscienza, nuovamente doppiato da Valerio Mastandrea, insieme agli iconici personaggi dell’universo creato da Zerocalcare.

La presentazione ufficiale di "Due Spicci" è fissata per il 16 maggio 2026 al Salone Internazionale del Libro di Torino. Un panel speciale, intitolato “Zerocalcare – Due spicci e non solo”, offrirà all'autore l'occasione di raccontare la genesi del progetto e di approfondire il suo percorso personale e professionale nel mondo della serialità animata. La sinossi ufficiale anticipa che Zero e Cinghiale gestiscono un piccolo locale, affrontando crescenti difficoltà economiche e personali. Il ritorno di una figura dal passato di Zero e nuove responsabilità complicheranno ulteriormente la situazione, spingendo i protagonisti verso scelte complesse.

Il percorso creativo e produttivo di "Due Spicci"

"Due Spicci" rappresenta un ulteriore passo di Zerocalcare nel formato animato, consolidando la sua fruttuosa collaborazione con Movimenti Production e BAO Publishing. L'annuncio ufficiale del progetto risale al 10 giugno 2025, mentre il titolo è stato svelato il 1° novembre 2025 durante Lucca Comics & Games. Il primo teaser trailer della serie è stato diffuso il 21 gennaio 2026. Zerocalcare, fedele alla sua cifra stilistica, presta la voce a tutti i personaggi, ad eccezione dell’Armadillo, affidato ancora una volta a Valerio Mastandrea. Il coinvolgimento di Banijay Kids & Family nella produzione e la partnership con Netflix evidenziano il respiro internazionale dell'iniziativa e il riconoscimento dell'autore nell'animazione italiana contemporanea, capace di raggiungere un vasto pubblico.

La presentazione al Salone del Libro e l'eredità delle serie precedenti

La scelta del Salone Internazionale del Libro di Torino per la presentazione rafforza il legame di Zerocalcare con il mondo editoriale e della letteratura disegnata. Il panel del 16 maggio favorirà il dialogo diretto con il pubblico, inserendosi in un contesto che valorizza sempre più i linguaggi del fumetto e dell'animazione. Con le sue opere precedenti, "Strappare lungo i bordi" e "Questo mondo non mi renderà cattivo", l'autore ha ottenuto un notevole successo di pubblico e critica, affermandosi come voce originale nel panorama europeo della narrazione visiva. "Due Spicci" promette di approfondire tematiche care all'autore – tra cui la precarietà esistenziale, il peso delle scelte quotidiane e la memoria personale – attraverso il suo inconfondibile stile narrativo, profondamente legato al vissuto di una generazione.