Un nuovo record mondiale è stato stabilito a Palm Springs, in California, dove ben 1.037 persone si sono riunite per il più grande raduno di sosia di Marilyn Monroe mai registrato. I partecipanti, di ogni età e genere, hanno indossato il celebre abito bianco svolazzante, la parrucca platino, il rossetto rosso e stretto un calice da Martini, rievocando la posa iconica del film “Quando la moglie è in vacanza” (The Seven Year Itch, 1955). L'affluenza ha ampiamente superato il precedente primato mondiale di 254 partecipanti, stabilito in Australia.

Il raduno si è svolto attorno alla statua “Forever Marilyn”, un’imponente scultura alta quasi otto metri, che riproduce la scena in cui il vento della metropolitana solleva la gonna dell’attrice. La partecipazione richiedeva registrazione preventiva e una quota di circa 70 euro. Il kit d’iscrizione includeva vestito, parrucca e calice da Martini, con truccatori e parrucchieri a disposizione per aggiungere rossetto e il caratteristico neo sopra il labbro.

L'eredità di un'icona intramontabile

Il conteggio ufficiale, tramite fascetta da polso con QR code, ha certificato 1.037 sosia, validando il nuovo primato nel Guinness dei primati. L’evento ha registrato una partecipazione ampia e variegata, includendo un numero significativo di uomini, a testimonianza della vivace e inclusiva comunità LGBTQ+ presente a Palm Springs.

Numerosi partecipanti hanno espresso entusiasmo e ammirazione per Marilyn Monroe, vista come simbolo di forza, consapevolezza, dolcezza e resilienza, e per il suo ruolo nel rappresentare il potere femminile, il talento e l’attivismo, contribuendo al suo fascino duraturo.

L’atmosfera gioiosa ha evidenziato come Marilyn Monroe resti una figura di riferimento culturale e sociale, universalmente apprezzata. Il suo fascino iconico continua a esercitare un forte richiamo su nuove generazioni e diverse collettività. La statua “Forever Marilyn”, situata nei pressi di Museum Way, è divenuta un monumento simbolo della città, attirando turisti e ospitando appuntamenti culturali legati alla vita e alla carriera dell’attrice.

Palm Springs e il culto di Marilyn Monroe

Palm Springs è storicamente legata al mondo dello spettacolo e alla cultura hollywoodiana, data la sua prossimità a Los Angeles e le numerose residenze di celebrità. La scultura “Forever Marilyn”, realizzata dall’artista Seward Johnson e installata nel 2012, ha un ruolo centrale nell’identità urbana, fungendo da punto di riferimento per eventi e iniziative dedicate alla diva.

Marilyn Monroe fu una delle figure più riconoscibili e iconiche del Novecento, protagonista di pellicole celebri e personificazione di un mito popolare che combinava bellezza, fragilità e determinazione. La sua storia si intrecciò con il cinema hollywoodiano e con le trasformazioni sociali e di costume del secondo dopoguerra.

La partecipazione di oltre mille persone al raduno californiano ribadisce la centralità di Palm Springs tra le destinazioni che preservano la memoria e il culto di Monroe, rinnovando l’entusiasmo del pubblico verso eventi che uniscono passione per il vintage e inclusività contemporanea.