Come già avvenuto nella scorsa edizione, anche quest’anno la cerimonia inaugurale di Cannes 2026 sarà trasmessa in centinaia di sale cinematografiche francesi. L’evento, in programma domani 12 maggio al Grand Théâtre Lumière, segnerà ufficialmente l’inizio del Festival.

A guidare la serata d’apertura — così come quella conclusiva — sarà Eye Haïdara, una delle attrici francesi emergenti più apprezzate degli ultimi anni, già candidata ai César e ai Lumière. L’attrice sarà presente al Festival anche nel cast di ‘L’Oggetto del delitto’ di Agnès Jaoui, presentato nella sezione non competitiva Cannes Première dedicata alle anteprime.

La Venus Electrique

Ad aprire il Festival sarà il film francese ‘La Vénus Électrique’ di Pierre Salvadori, interpretato da Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche, Vimala Pons, Gustave Kervern e Madeleine Baudot. La pellicola è una commedia romantica dai toni burleschi ambientata nella Parigi del 1928. “Cannes celebra tutto ciò che amo del cinema - commenta Salvadori - la regia, l'audacia, la libertà e i cineasti. Cannes li scopre, li sostiene e li celebra. A suo modo, il mio film incarna tutta la fiducia e l'amore che nutro per la mia arte. Sono così orgoglioso e felice che sia il film d'apertura del Festival!”.

Il programma

Tra i grandi protagonisti della giornata inaugurale ci sarà anche Guillermo del Toro, che tornerà sulla Croisette per presentare la versione restaurata in 4K de ‘Il labirinto del fauno’, a vent’anni dalla sua presentazione a Cannes, dove il film ricevette una standing ovation di oltre 22 minuti, la più lunga mai registrata nella storia del Festival.

Tra gli appuntamenti principali della giornata di domani figurano: