Sabato 16 maggio 2026, alle ore 16:30, la Biblioteca “L. Cassese” di Atripalda ospiterà la presentazione della rivista Humanitas Nova, edita da Delta 3 Edizioni. L’evento, patrocinato dal Consiglio regionale della Campania, si configura come un momento di confronto e approfondimento dedicato alla cultura, al patrimonio storico-archeologico e alla valorizzazione del territorio irpino. Particolare attenzione sarà rivolta alle Digital Humanities e alla tutela delle eccellenze storiche e archeologiche della provincia di Avellino, promuovendo un dialogo tra istituzioni, mondo accademico, editoriale e culturale.

Programma e Interventi

La moderazione dell’incontro sarà curata da Flavio Castaldo, direttore di Humanitas Nova. L’introduzione è affidata a Giulia Perfetto dell’Università degli Studi di Salerno, anche organizzatrice dell’iniziativa. Perfetto ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione della consigliera regionale Francesca Amirante, docente in Beni Culturali presso l’Università “Federico II” e l’Università “L’Orientale” di Napoli, evidenziando come la sua presenza rappresenti un segnale concreto di attenzione delle istituzioni regionali verso il patrimonio archeologico e culturale dell’Irpinia.

Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo, del consigliere delegato al Turismo, Cultura e Valorizzazione del patrimonio storico e artistico, Lello Barbarisi, di Rainer Weissengruber, direttore del Centrum Latinitatis Europae, di Mario Cesarano, direttore dell’area archeologica di Abellinum, e di Silvio Sallicandro, editore di Delta 3.

La tavola rotonda vedrà gli interventi di Emanuela Cipriano, Giovanni Ferrante e Francesco Laratta, membri della redazione di Humanitas Nova. Le conclusioni saranno affidate alla consigliera regionale Francesca Amirante, che effettuerà anche una visita all’area archeologica di Abellinum, luogo simbolo della storia e delle potenzialità progettuali e culturali del territorio.

Obiettivi della Rivista e dell'Iniziativa

L’iniziativa mira a creare un dialogo concreto tra istituzioni, cultura e comunità locale, promuovendo il patrimonio culturale irpino attraverso l’editoria, la ricerca e la valorizzazione archeologica. Humanitas Nova si propone come strumento di approfondimento e confronto sulle tematiche della valorizzazione territoriale, delle Digital Humanities e della tutela delle eccellenze storiche e archeologiche, in particolare nella provincia di Avellino.

Il patrocinio del Consiglio regionale della Campania conferma l’impegno istituzionale nella promozione e salvaguardia del patrimonio culturale locale.

La Biblioteca “L. Cassese”: Polo Culturale

La Biblioteca Comunale “L. Cassese” di Atripalda, sede dell’evento, si conferma un punto di riferimento essenziale per la promozione culturale e la diffusione della conoscenza nel territorio. La struttura ospita regolarmente iniziative dedicate alla cultura, alla storia e alla valorizzazione delle risorse locali, offrendo spazi di dialogo tra cittadini, studiosi e istituzioni. La biblioteca contribuisce attivamente alla crescita culturale della comunità e alla valorizzazione delle eccellenze irpine.