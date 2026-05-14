Il romanzo "Karim. Il bambino dal compleanno inventato" di Cinzia Brancato, edito da La Valle del Tempo nella collana Tracce di Memoria, si addentra con uno sguardo intimo e profondamente realistico nel complesso universo dell'adozione. L'opera, la cui presentazione è attesa per domenica 17 maggio a Napoli, offre un viaggio emozionale attraverso le molteplici sfaccettature che caratterizzano il percorso adottivo, un intreccio di amore e sofferenza, sensibilità e ferite profonde.

L'autrice, giornalista e capo ufficio stampa dell'Istituto per i Tumori 'Pascale' di Napoli, attinge alla propria esperienza personale per costruire una narrazione che evita slogan e retorica, preferendo esplorare le paure più intime e contemporanee legate alla maternità e alla genitorialità adottiva.

Brancato descrive un itinerario costellato di ansie, difficoltà e giudizi, sia esterni che interiori, evidenziando una costante sensazione di inadeguatezza che accompagna i protagonisti.

Il libro rivela come, dietro le immagini patinate di felicità e le celebrazioni familiari, si celino spesso tappe di giudizio sociale e istituzionale, uno stigma latente e una serie infinita di esami emotivi e burocratici. Cinzia Brancato sottolinea: "L'adozione, nel libro, non arriva come una missione salvifica né come un gesto eroico. È invece una possibilità concreta, fragile, complessa. Un percorso fatto di burocrazia, colloqui, attese infinite, dubbi e paure reciproche. Karim, il bambino 'dal compleanno inventato', porta con sé una storia già iniziata altrove, fatta di ferite invisibili e identità spezzate".

Le sfumature della maternità e il contesto sociale

La narrazione di Brancato si allontana da una visione idealizzata della maternità, presentandola piuttosto come una scelta quotidiana, spesso ardua, in cui la paura di non essere all'altezza e il timore di perdere la propria identità sono sentimenti centrali. L'autrice analizza le aspettative collettive che gravano sulle donne, dalle domande insistenti alla pressione culturale che spinge a conformarsi a modelli tradizionali. Nel romanzo, la maternità non è definita dal legame di sangue, ma dalla decisione consapevole e costante di restare, anche quando amare significa attraversare distanze emotive, silenzi e fragilità.

L'autrice chiarisce ulteriormente la portata universale della sua opera: "Non è un libro sulla maternità o sull'adozione in senso stretto, è una storia che prova a raccontare qualcosa di più universale: il bisogno umano di appartenere, la paura di non essere abbastanza".

Questa prospettiva trasforma l'esperienza privata in uno specchio sociale, capace di riflettere le complessità del desiderio di libertà, del bisogno di appartenenza e della paura di non essere all'altezza che caratterizzano una generazione.

Un ritratto generazionale e un incontro autentico

Con le sue 128 pagine e un costo di 16 euro, "Karim. Il bambino dal compleanno inventato" si configura come un ritratto acuto di una generazione sospesa tra aspirazioni di libertà, la profonda necessità di appartenenza e l'ansia di non sentirsi mai adeguati. L'incontro tra la protagonista e Karim, il bambino adottato, è descritto con una sincerità disarmante: un processo lento, imperfetto e profondamente umano, lontano da ogni rassicurazione immediata. Il romanzo si propone così come un'opera che, partendo da un'esperienza personale, riesce a toccare corde universali sulle fragilità e le complessità dell'esistenza umana e del percorso adottivo.