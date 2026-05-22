Il Parco Comunale di Boscoreale ha ospitato la "Festa della dieta mediterranea", evento conclusivo di un progetto educativo sulla Dieta Mediterranea. L'iniziativa ha coinvolto alunni, docenti, famiglie ed esperti del territorio in un percorso di educazione alla salute e corretti stili di vita. Hanno partecipato il sindaco Pasquale Di Lauro e numerosi specialisti, che hanno approfondito i temi della sana alimentazione e del benessere infantile. Il progetto è stato coordinato dalla docente Rosa Rita Ventre, con la collaborazione di Santa Cirillo e il contributo di Rino Cirillo.

La festa: esibizioni e messaggi di salute

La dirigente scolastica Carmela Mascolo ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto e la partecipazione delle famiglie, sottolineando l'importanza di promuovere stili di vita corretti nei giovani. Gli alunni si sono esibiti con canti, giochi, balli e recitazioni, trasmettendo messaggi su salute, condivisione e tradizioni alimentari. All'evento hanno contribuito anche l’ensemble di fiati dell’Istituto Pitagora di Torre Annunziata e altri gruppi di alunni da progetti educativi. La dirigente Mascolo ha rimarcato l'orgoglio e l'emozione nel vedere l'entusiasmo dei ragazzi, definendo la scuola una comunità educante. L'evento si è concluso con un ricco buffet di prodotti della dieta mediterranea, offerto da un’azienda di Boscotrecase, lasciando il messaggio che educare alla salute significa costruire il futuro.

Boscoreale: tra cultura alimentare e storia locale

Il progetto si inserisce in un più ampio percorso educativo dell’istituto, promuovendo il benessere dei più piccoli. Boscoreale si distingue per la valorizzazione della cultura alimentare e della sostenibilità, con il Mercato della Terra – Paniere Vesuviano, appuntamento mensile in piazza Vargas per prodotti stagionali. Il territorio offre inoltre opportunità culturali legate alle radici alimentari e storiche, con il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio e l’Antiquarium Nazionale di Boscoreale, siti che narrano storia e vita quotidiana dell'antichità, evidenziando il legame tra passato e presente.