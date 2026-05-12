Il Festival di Cannes ha confermato il divieto di selfie sulla Montée des Marches, decisione ribadita nonostante la partnership con Meta, la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp. Il delegato generale Thierry Frémaux ha sottolineato come questa regola resti un elemento distintivo della manifestazione, introdotta per preservare ordine e solennità sul red carpet. Il divieto, in vigore dal 2018, resta un tratto identitario del Festival, anche con l'arrivo di creator e progetti digitali.

Le ragioni del divieto e la sua applicazione

Il regolamento, in vigore dal 2018, mira a evitare rallentamenti e confusione durante l'ascesa delle star verso il Grand Théâtre Lumière, cuore delle première più attese.

Secondo gli organizzatori, i selfie rischiano di compromettere la qualità estetica delle immagini ufficiali e di favorire la diffusione di scatti non autorizzati. Chi tenterà di scattare foto personali sulla scalinata potrà essere richiamato dalla sicurezza o allontanato dal red carpet. Le fotografie personali saranno consentite solo in altre aree del festival.

La partnership con Meta e i progetti digitali

La collaborazione tra Cannes e Meta non riguarda l’incoraggiamento ai selfie, ma si concentra su iniziative legate alla creatività digitale e ai contenuti immersivi. Meta ha portato al festival creator dotati di smart glasses per la realizzazione di contenuti esclusivi dietro le quinte, senza modificare le regole del tappeto rosso.

Tra le attività previste, una ‘Meta House’ allestita presso l’hotel Majestic offre dimostrazioni delle tecnologie. Alcuni creator e personalità del mondo digitale sono coinvolti nella produzione di interviste e contenuti dietro le quinte, diffusi sulle piattaforme Meta.

Intelligenza artificiale e la visione del Festival

Il coinvolgimento di Meta include progetti creativi come il documentario ‘John Lennon: The Last Interview’, realizzato con strumenti di intelligenza artificiale di Meta per la creazione di contenuti visivi. Tuttavia, la direzione del Festival ha ribadito l’importanza della creatività umana, sottolineando che l’innovazione tecnologica non deve sostituire il contributo artistico delle persone. Il divieto di selfie resta quindi un simbolo della volontà di Cannes di mantenere un equilibrio tra tradizione e innovazione.