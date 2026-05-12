Le recenti polemiche scatenate dal trailer di “Odissea”, il nuovo film di Christopher Nolan, sono state al centro dell'intervento del grecista Giorgio Ieranò durante le prove aperte dell’“Aiace” di Sofocle al Teatro Cavour di Imperia. Le critiche, diffuse online sia negli Stati Uniti che in Italia, si sono concentrate sul linguaggio adottato dai personaggi, ritenuto da molti poco consono all'epica classica di Omero. In particolare, si è sostenuto che il personaggio di Ulisse avrebbe dovuto esprimersi con un registro più elevato, in linea con la solennità dell'opera originale.

Ieranò ha contestato questa aspettativa, definendola poco realistica e avvertendo che un linguaggio eccessivamente solenne in un contesto cinematografico moderno potrebbe risultare “comico”. Il grecista ha inoltre osservato che, per un purismo linguistico rigoroso, il film “andrebbe girato in greco antico”, richiamando l'esempio di Pasolini con “Medea”. Un punto cruciale riguarda la fedeltà filologica: la parola “papà” (“daddy”), tanto contestata nel trailer, è in realtà presente nell'Odissea, pronunciata ad esempio da Nausicaa nel libro VI. Per Ieranò, dunque, alcune delle critiche mosse appaiono eccessive e infondate rispetto ai contenuti reali del poema.

Omero, fumetti Marvel e il cinema contemporaneo

Tra le discussioni emerse sui social network, un parallelo frequente è stato quello tra i poemi omerici e i fumetti Marvel, in relazione all'adattamento cinematografico di Nolan. Giorgio Ieranò ha liquidato questa associazione come “più che altro una trovata pubblicitaria”, sminuendo l'idea di una vera equivalenza tra i generi. Ha poi proposto un'alternativa: se si dovesse cercare un parallelismo, Stan Lee, figura emblematica della Marvel, potrebbe essere considerato “un Omero dei nostri tempi”, evidenziando il valore creativo e l'impatto culturale dei moderni racconti epici a fumetti.

Le reazioni al trailer di “Odissea” non si sono limitate al lessico, ma hanno riguardato anche le scelte di casting e gli accenti degli attori.

Il cast include Matt Damon nei panni di Ulisse, Anne Hathaway come Penelope e Tom Holland nel ruolo di Telemaco, affiancati da Robert Pattinson, Zendaya e Charlize Theron. Parte del pubblico ha espresso disappunto per gli accenti americani utilizzati nella pellicola, giudicandoli distonici rispetto all'ambientazione greca antica. Molti spettatori avrebbero preferito accenti britannici per conferire maggiore autenticità storica al film.

L'Odissea tra antichità e cultura pop: un dialogo in evoluzione

Il dibattito sulla rappresentazione dei miti fondativi della cultura occidentale si intreccia inevitabilmente con le moderne scelte narrative. La presenza di espressioni percepite come anacronistiche, come il “Let’s go!” pronunciato da Ulisse nel trailer, ha alimentato ulteriori contestazioni.

Tuttavia, ciò dimostra anche come le opere classiche continuino a essere un terreno fertile per la sperimentazione linguistica e culturale. L'intervento di Ieranò invita a riflettere sulla vitalità del mito omerico, che si manifesta anche attraverso le sue interpretazioni contemporanee, ricordando come l'Odissea stessa contenga elementi di familiarità linguistica che oggi possono sorprendere il pubblico.

L'episodio si inserisce nel contesto della programmazione culturale del Teatro Cavour di Imperia, noto per la promozione del teatro classico e il coinvolgimento di esperti come Ieranò. La sua riflessione stimola una discussione sul valore della mediazione linguistica e culturale nell'adattamento di capolavori antichi ai canoni narrativi e stilistici attuali. La scelta del film di Nolan, insieme al parallelo tra Omero e la cultura pop, offre l'occasione per esplorare come l'epica greca possa continuare a interagire con un vasto pubblico.